banner
Новини Кіно 27.04.2026

“Це втеча від реальності”: вийшов перший трейлер 4-го сезону "Star Trek: Дивні нові світи”

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

"Star Trek: Дивні нові світи". Image: Paramount / Gizmodo

Вчора на панелі в рамках CCXP Mexico компанія Paramount представила перший повноцінний трейлер четвертого сезону Star Trek: Strange New Worlds, який розпочне виходити цього літа. Названа і більш точна дата виходу.


Strange New Worlds ось-ось вступає у свій фінальний акт — усі чекають, як серіал, імовірно, завершить нинішню стримінгову еру “Зоряного шляху” своїм п’ятим і останнім сезоном. Але перш ніж ми туди доберемося, на нас ще чекають нові пригоди; і хоча є натяки на певну дурнуватість, схоже, що серіал намагається зібратися й зосередитися на цих останніх подачах.

“Це форма втечі від реальності. Це форма нашої віри в таке майбутнє”, — пояснив актор Пол Веслі привабливість франшизи на презентації в Мехіко.

Четвертий сезон почали знімати на початку березня 2025 року в канадській студії в Міссісозі під тимчасовою робочою назвою. За виготовлення ляльок для відповідного епізоду відповідала легендарна майстерня Jim Henson’s Creature Shop — режисеркою тієї серії стала Джордан Кеннінґ.

Серед постановників сезону також є Джонатан Фрейкс — режисер, який неодноразово працював над різними проєктами всесвіту “Зоряного шляху». Проте акторський склад, як ми бачимо, зазнав змін.

“Це була прекрасна передача естафети. Він не зобов’язаний був це робити”, — сказав Веслі про те, як Вільям Шетнер — оригінальний виконавець ролі Кірка — публічно підтримав його у цій ролі.

Як і під час першого знайомства на New York Comic Con минулого року, загальний тон тут прагне до серйознішого балансу в нових місіях команди Enterprise — порівняно з вкрай нерівним тоном, що переслідував неоднозначно прийнятий третій сезон. Втім, у космосі все одно є ковбої й динозаври, і ми знаємо, що попереду — серія з ляльками, тож враження можуть бути різними.


“Будь-яка з цих місій може стати для нас останньою”, — попереджає у трейлері персонаж Ла’ан Нунієн-Сінґ.

Але окрім акцентування на тому, що Enterprise цього сезону займатиметься масштабними міжзоряними дослідженнями, є ще одне: серіал розуміє, що й глядачі розуміють — у всіх тут закінчується час до початку оригінального Star Trek, а отже, деякі персонажі мають почати зникати. Частина з них піде швидко й зовсім не випадково. До фіналу Strange New Worlds залишається 15 епізодів — але чи почнуть персонажі зникати набагато раніше.

“Вона відповідає. Вона стоїть за себе. Ми дедалі більше наближаємося до Ухури Нішель Нікколс”, — розповіла про свою героїню акторка Селія Роуз Ґудінґ.

Команда Paramount+ оголосила на сцені CCXP Mexico, що прем’єра четвертого сезону відбудеться глобально 23 липня. Десятисерійний сезон виходитиме щотижня по четвергах до 24 вересня. На презентації були присутні актори Ребекка Ромін, Ітан Пек, Селія Роуз Ґудінґ та Пол Веслі.

Серіал також завершив зйомки свого п’ятого і фінального сезону. У ньому з’являться культові персонажі оригінального серіалу — доктор Маккой і лейтенант Сулу.

Джерело: Gizmodo

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати