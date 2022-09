Згідно з висновками Китайського національного центру реагування на комп’ютерні віруси, Управління операцій спеціалізованого доступу Агентства національної безпеки США здійснило атаки на Північно-Західний політехнічний університет у Сіані. Увагу хакерів нібито привернули дані програм з аеронавтики та космічних досліджень.

В останні роки АНБ провело понад 10 000 «злісних» кібератак на китайські цілі, зібравши понад 140 ГБ даних «великої цінності», йдеться у повідомленні. У червневій заяві поліції Сіаня йдеться, що університет повідомив про виявлення фішингових листів, які становлять «серйозну загрозу безпеці» для критично важливих баз даних.

Телебачення країни та інші великі державні ЗМІ повідомили про злам даних університету, пов’язаного з Міністерством промисловості та інформаційних технологій і проводить дослідницькі програми в галузі аеронавтики, космонавтики та морських технологій.

Газета Комуністичної партії Global Times також написала про подію у Твіттері та розмістила повідомлення на своїй сторінці у соціальній мережі Weibo. Ця новина стала найпопулярнішою темою на Weibo у понеділок, зібравши 210 мільйонів переглядів.

#Exclusive: NSA’s TAO has conducted tens of thousands malicious attacks against targets in China, controlling large numbers of network devices to steal a high value of more than 140 GB of data: source. https://t.co/Z1EwmwUcnJ https://t.co/OzCMFq99w5

