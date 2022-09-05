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Китай звинуватив хакерів АНБ у крадіжці космічних даних з університету

Китай звинуватив хакерів АНБ у крадіжці космічних даних з університету

Згідно з висновками Китайського національного центру реагування на комп’ютерні віруси, Управління операцій спеціалізованого доступу Агентства національної безпеки США здійснило атаки на Північно-Західний політехнічний університет у Сіані. Увагу хакерів нібито привернули дані програм з аеронавтики та космічних досліджень.

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В останні роки АНБ провело понад 10 000 «злісних» кібератак на китайські цілі, зібравши понад 140 ГБ даних «великої цінності», йдеться у повідомленні. У червневій заяві поліції Сіаня йдеться, що університет повідомив про виявлення фішингових листів, які становлять «серйозну загрозу безпеці» для критично важливих баз даних.

Китай хакер АНБ

Телебачення країни та інші великі державні ЗМІ повідомили про злам даних університету, пов’язаного з Міністерством промисловості та інформаційних технологій і проводить дослідницькі програми в галузі аеронавтики, космонавтики та морських технологій.

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Газета Комуністичної партії Global Times також написала про подію у Твіттері та розмістила повідомлення на своїй сторінці у соціальній мережі Weibo. Ця новина стала найпопулярнішою темою на Weibo у понеділок, зібравши 210 мільйонів переглядів.

Взаємна напруженість між Китаєм та США у галузі кібербезпеки збільшується кілька останніх років. З нею пов’язані й прояви торгової війни: обмеження постачання китайських товарів до ринку США та надання китайським компаніям доступу до технологій. Посилення риторики свідчить про рішучий настрій китайської сторони.

США обмежують продаж новітніх графічних чипів NVIDIA та AMD в рф та Китай — The New York Times

Джерело: Bloomberg


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