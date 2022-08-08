На тлі зростання напруженості між США та Китаєм Apple просить уникати маркування «Зроблено на Тайвані» та форсує виробництво в Індії, а Samsung переносить виробництво напівпровідників до В’єтнаму

На тлі політичної та економічної напруженості між США та Китаєм виробники споживчої електроніки готуються до можливих труднощів при виготовленні та постачанні товарів. Каменями спотикання є Тайвань як найбільший виробник напівпровідникової продукції та потенційний ризик концентрації виробництва на китайських заводах.

Після нашумілого візиту Ненсі Пелосі спікерки Палати представників США Apple попросила виробників не маркувати продукцію, призначену для Китаю, словами «Зроблено на Тайвані». Заборона на таке маркування існувала й раніше в китайському законодавстві, але її дотримання не контролювалося суворо. З китайської точки зору правильними позначеннями є «Китайський Тайбей» або «Тайвань, Китай».

Водночас влада Тайваню має власну точку зору на питання і досить жорстко її відстоює. Відповідно до острівних норм, продукція місцевого виробництва повинна мати «Тайвань» або «Китайська Республіка» у якості місця відправлення. В Apple схиляються до дотримання материкових вимог: компанія навіть видалила прапор Тайваню з емодзі iOS у 2019 році.

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Також ЗМІ повідомляють, що Apple запускає виробництво iPhone 14 одночасно на китайських та індійських заводах. Подібне відбувається вперше: зазвичай виготовлення пристроїв в Індії або Бразилії починається на кілька місяців пізніше і націлене лише на локальні ринки. Потужності підприємств в Індії не зможуть покрити світовий попит, але нарощування виробництва сприятиме майбутній диверсифікації.

Конкурент Apple — південнокорейська компанія Samsung, як повідомляється, також має намір розширити виробництво своєї продукції поза Китаєм. Згідно з офіційним повідомленням уряду В’єтнаму, компанія розпочне виробництво напівпровідникових деталей у цій країні з липня 2023 року. Також корейці планують інвестувати 17 млрд доларів у США, відкривши власний завод у Техасі.

В’єтнам — менш помітний гравець у перегонах з виробництва чипів і конкурує з Японією та Європою. У країні знаходиться найбільший завод Intel із тестування та збирання, також тут працюють Marvell Technology та Seoul Semiconductor.

Виробники поки що не мають конкретних проблем із виробництвом та постачаннями в Китаї, але думають про можливі неприємності заздалегідь. На ITC.ua можна почитати про заборону підтримки війни в Україні (як, втім, і критики дій росії) у китайській соціальній мережі, а також про припинення поставок продуктивних чіпів з Тайваню до росії та білорусі.

Раніше голова ради директорів TSMC Марк Лю заявив, що заводи неминуче зупиняться, якщо Китай раптом нападе на Тайвань, і силою захопити виробництво не вийде.

Джерела: Engadged, 9to5mac, NIKKEI Asia