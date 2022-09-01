США обмежують продаж новітніх графічних чипів NVIDIA та AMD в рф та Китай — The New York Times

Адміністрація президента США Джо Байдена запровадила нові обмеження на продаж деяких складних комп’ютерних чипів до Китаю та росії. Ці обмеження стосуються високопродуктивних графічних процесорів виробництва NVIDIA та AMD.

GPU спочатку розроблялися для рендерингу зображення у відеоіграх, але в останнє десятиліття вони широко використовуються в суперкомп’ютерах та системах штучного інтелекту. Суперкомп’ютери використовуються, зокрема, для завдань розробки зброї та збору розвідувальних даних. За допомогою GPU також можна виконувати завдання з розпізнавання мови, об’єктів на фотографіях або ідентифікації осіб у відео.

Тепер для продажу графічних процесорів до Китаю та росії компаніям NVIDIA та AMD потрібно отримувати експортні ліцензії. Так, NVIDIA заявила, що ліцензії федерального уряду будуть необхідні під час продажу двох моделей високопродуктивних чипів (наявного A100 і майбутнього H100), що використовуються в серверних системах центрів обробки даних. Уряд США вважає, що нова вимога усуне ризик того, що ці продукти можуть бути використані або перенаправлені для військових цілей у Китаї та росії. Своєю чергою AMD заявила, що ці заходи вплинуть на продаж одного з її високопродуктивних GPU (MI250) до Китаю та росії. При цьому компанія вважає, що обмеження не вплинуть суттєво на її бізнес. У заявах NVIDIA та AMD говориться, що в більшості випадків компанії не очікують надання їм ліцензій.

Судячи з усього, уряд США не має наміру обмежуватися лише компаніями NVIDIA та AMD. Як повідомляє обізнане джерело, інші компанії, які виробляють інструменти або програмне забезпечення для проєктування, в останні тижні отримали аналогічні листи. У них йдеться про обмеження експорту технологій до Китаю.

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Представник Міністерства торгівлі США заявив, що відомство проводить оцінку політики, пов’язаної із Китаєм. В результаті воно може вжити нових заходів, щоб не допустити попадання передових технологій у чужі руки.

Джерело: nytimes