Класифікація 1,5 млрд зірок, «зіркотруси» та 2,9 млн галактик за межами Чумацького Шляху – нова порція даних від телескопа Gaia

Європейське космічне агентство (ESA) у рамках місії телескопа Gaia створює найдокладнішу карту нашої галактики Чумацький Шлях. У грудні 2020 року агентство надало дані про становище, яскравість, колір і власний рух 1,8 млрд зірок. Тепер ESA підготувала нову порцію даних про зірки галактики.

Повний випуск, який супроводжується 50 різними науковими роботами, включає класифікацію 1,5 млрд зірок нашої галактики. Gaia також пропонує базу даних із хімічного складу мільйонів зірок. Спектр світла зірки говорить про хімічні компоненти й може використовуватися для визначення віку, температури, кольору, маси, металевості, швидкості, з якою вони рухаються до нас або від нас, та багато іншого.

У рамках проєкту Gaia навіть вдалося розпізнати та відстежити зірки, які не сформувалися у Чумацькому Шляху, а були захоплені під час минулих злиттів галактик із нашою. Додатково пропонується найбільший каталог подвійних зірок. Він включає відомості про 813 тис. таких об’єктів, включаючи положення, відстані, орбіти та маси. Водночас проєкт Gaia не лише відстежує рух зірок, а й те, як вони змінюються власними силами. Він включає відомості про зміну яскравості 10 млн змінних зірок. Крім того, вдалося виявити «зіркотруси» (рухи на поверхні зірки) для тисяч зірок.

«Зіркотруси вчать нас багато чому про зірки, особливо про їхню внутрішню роботу. Gaia відкриває золоту жилу для «астеросейсмології» масивних зірок», – заявляє Конні Аортс з університету KU Leuven та учасник проекту Gaia.

На карті проєкту Gaia можна виявити не тільки зірки, але й інші космічні об’єкти, включаючи 3 млн точок космічного пилу в Чумацькому Шляху, 156 тис. астероїдів «недалеко» від Землі (за межами орбіти Нептуна) 31 супутник планет-гігантів та Марса. За межами нашої галактики вдалося зафіксувати 1,9 млн квазарів та 2,9 млн галактик.

«На відміну від інших місій, націлених на конкретні об’єкти, Gaia – це дослідна місія. Це означає, що, досліджуючи все небо з мільярдами зірок кілька разів, Gaia обов’язково зробить відкриття, які б пропустили інші більш спеціалізовані місії», — пояснив доктор Тімо Прусті, науковий співробітник проєкту Gaia в ESA.

Зазвичай місія закінчується четвертим і останнім випуском даних, який зробить ці спостереження ще більш точними. Проте існує можливість продовження місії на 2 роки та появи п’ятого випуску даних не раніше 2027 року.

Джерело: iflscience