Класичні ПК-ігри тепер офіційно доступні на iOS: що для цього треба

В App Store з’явився емулятор ПК, який дозволяє запускати класичні комп’ютерні ігри на iPhone, iPad та Apple Vision Pro. Він отримав назву UTM SE. Це перший випадок, коли Apple дозволила емулятор ПК для iOS та visionOS на своєму майданчику.

Щоб користуватися UTM SE для запуску класичних ігор на пристроях Apple, спершу потрібно завантажити готову віртуальну машину. Декілька з них UTM пропонує безкоштовно на своєму сайті. Також можна створити власну віртуальну машину з нуля.

We are happy to announce that UTM SE is available (for free) on iOS and visionOS App Store (and coming soon to AltStore PAL)!

Shoutouts to AltStore team for their help and to Apple for reconsidering their policy.https://t.co/HAV5JnT5GO

