Колишні розробники Monero запустили приватний блокчейн Tari: токени можна майнити на ПК та Mac

Розробники, що стояли за блокчейном Monero і його монетою приватності XMR, створили новий протокол блокчейну першого рівня Tari. В Tari Mainnet запущено додаток Tari Universe, який робить майнінг криптовалют швидким, приватним і доступним для всіх, хто має Mac або ПК на Windows.

Будь-хто з Mac або ПК може завантажити програму Tari Universe на офіційному сайті, встановити її та отримувати винагороди, використовуючи обчислювальну потужність свого комп’ютера для майнінгу токенів XTM. Кожна транзакція в мережі Tari за замовчуванням є конфіденційною, що гарантує безпеку фінансової інформації користувачів.

Tari Universe гейміфікує майнінг. Процес підтвердження роботи (proof-of-work) візуалізовано. Це виглядає як будівництво вежі. За кожен видобутий блок користувач заробляє токени XTM. Алгоритм хешування RandomX Tari, розроблений стійким до ASIC. Це гарантує, що майнінг залишається доступним для обладнання споживчого класу. Користувачі можуть легко контролювати, скільки обчислювальної потужності виділяється на майнінг, та призупиняти процес у будь-який час одним кліком миші.

Під час тестової фази понад 700 тис. користувачів взяли участь у програмі airdrop Tari, і майже 100 тис. з них майнили Tari в тестовій мережі за допомогою Tari Universe.

Модель емісії Tari починається із запасу 21 мільярд XTM, з яких 30% премайніться, згідно з даними з офіційного сайту. Решта — 14,7 мільярда токенів — зарезервована для публічного майнінгу, з винагородами, які поступово зменшуються на основі блоків. 1% хвостової емісії забезпечує постійні стимули для майнерів після перших 12 років.

Премайнена частина розподіляється на інфраструктуру (9%), програми для спільноти (5%), контриб’юторів (4%) та ранніх учасників (12%), з тривалими періодами вестингу, що починаються через 6-12 місяців після запуску основної мережі. Мережа використовує систему з двох токенів: XTM живить базовий шар (під назвою Minotari), тоді як XTR працює на другому шарі (Ootle).

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Користувачі можуть спалювати XTM у співвідношенні 1:1, щоб карбувати XTR через динамічний механізм Throttle, який регулює вартість карбування на основі попиту. Комісії, спалені під час активності, допомагають керувати пропозицією. Баланс між XTM та XTR розроблений таким чином, щоб з часом ставати тіснішим.

Джерело: Tari