Колишній CEO Intel Пет Гелсінгер каже, що недооцінив роль ШІ — але все зробив би так само

Пет Гелсінгер / Intel

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Ексголова Intel розповів японським журналістам про роль ШІ в індустрії напівпровідників, інвестиції, нові мита та багато іншого.

Під час візиту в Японію та інтерв’ю Nikkei Asia Пет Гелсінгер вкотре заперечив думку, що Intel слід було відмовитися від капіталомісткого виробничого бізнесу та зосередитися на дизайні через відставання від TSMC. Гелсінгер непохитний: «Виробництво напівпровідників та літографічна фабрика — це все ще правильно».

«Якби я починав все спочатку, стратегія була б такою ж», — сказав він.

Ця заява збіглася у часі з неофіційною інформацією про рішення чинного голови Intel Ліп-Бу Тана не пропонувати замовникам техпроцес 18A, а сконцентрувати зусилля на наступному процесі 14A. Тож, здається, відставання від TSMC все ще актуальне та суттєво випливає на бізнес.

Колишній генеральний директор Intel розкритикував ставлення інвесторів до довгострокових проєктів, яке склалося на ринку, зокрема підвищену увагу до квартальних результатів. За його словами, надзвичайно важко вибудувати п’ятирічний план розвитку, який би «вимірювався кожні 90 днів».

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«Я думаю, що багато проєктів потребують довгострокового, великого та терплячого капіталу. Якщо Сполучені Штати не зможуть знайти способи фінансування довгострокового терплячого капіталу, виробники ніколи не повернуться до США».

Не оминули уваги Гелсінгера й нові експортні мита США. Він каже, що ланцюжки постачання галузі не випадково свого часу перемістилися до Азії. Це сталося через «надзвичайні державні субсидії» на Тайвані, у Південній Кореї та Китаї. Він наголошує на необхідності виваженої політики щодо цього питання.

«Політика має бути простою, щоб її можна було виконати. Вона має відповідати промисловим цілям, які ви маєте, і її повинні підтримувати ваші союзники. Якщо ви зміните тарифну політику, вам знадобиться два-три роки, щоб відновити свої ланцюги постачання відповідно до цієї політики».

Пет Гелсінгер визнав, що він, як і багато хто, недооцінив вплив штучного інтелекту на галузь. За його словами, потужні інвестиції в ШІ обмежили б фінанси Intel. Він каже, що «витратив більше часу на те, щоб раніше отримати більше капіталу на балансі». З огляду на високе енергоспоживання інфраструктури ШІ, Гелсінгер зараз вважає перспективними компанії, які працюють над технологіями енергозаощадження.

«Якщо подивитися на сучасні чипи штучного інтелекту, їхня продуктивність в обчисленнях продовжує зростати, але енергоефективність цих чипів не змінювалася протягом трьох поколінь», — каже Гелсінгер.

Скорочення персоналу, яке нещодавно спіткало Intel Foundry, як і можливе рішення щодо техпроцесу 18A говорять про не надто добрі часи для компанії. як і сучасна митна політика США, разом із деякими іншими законодавчими рішеннями останніх років. Але навряд можна точно сказати, у якому стані була б компанія, якби своєчасно «дооцінила» розвиток ШІ.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

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