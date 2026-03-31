Intel

Користувач з ніком “kryptonfly” запустив 12-ядерний процесор Intel Bartlett Lake-S Core 9 273PQE на користувацькій материнській платі ASUS Z790.





Запуск нещодавно випущеного Intel процесора, розрахованого на промислові системи й офіційно не підтримуваного на користувацьких платах, виявився можливим за правильного налаштування BIOS. За словами користувача, в цьому йому допоміг ШІ-помічник Claude AI.

Наразі, на викладених знімках видно, що материнська плата відображається з новим процесором в BIOS. Однак в користувача виникли проблеми. При натисканні клавіші F1 екран гасне. Наразі BIOS потребує певних виправлень, щоб працювати на материнських платах Z790 для масового ринку, але, судячи з усього, це цілком реально.

Хоча процесори лінійки Bartlett Lake сумісні з сокетом LGA 1700, офіційно вони не призначені для користувацьких материнських плат на цьому сокеті, оскільки були випущені спеціально для периферійних промислових пристроїв. Через відсутність сумісного BIOS процесори Bartlett Lake не підтримуються на звичайних материнських платах LGA 1700. Ентузіасти ПК, такі як kryptonfly, докладають зусиль, щоб змусити їх працювати, оскільки ці процесори пропонують дещо унікальне.





Core 9 273PQE — єдиний процесор з 12 високопродуктивними ядрами, єдиний у своєму роді. Продуктивність процесора відповідає більш потужним чипам, таким як Core i9 14900K, попри вдвічі меншу кількість ядер. Цікаво буде подивитись на його ігрову продуктивність у разі проведення бенчмаркінгу.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Videocardz; wccftech; Overclock.net