Intel Wildcat Lake порівняли з Apple A18 Pro у MacBook Neo: на що здатний бюджетний Core 5 320

Бюджетний Intel Core 5 320 (Wildcat Lake) вперше з’явився у базі даних PassMark, продемонструвавши продуктивність.





Intel Core 5 320 має 6 ядер та 6 потоків. Він поєднує 2 P-ядра з 4 Е-ядрами, має 6 Мб кешу L3. Він набрав 15 222 в тесті CPU Mark та 4047 — в однопотоковому тесті. В однопотоковому режимі він наближається до Apple A18 Pro, який використовується у MacBook Neo, однак у багатопотоковому режимі він швидший на 27%.

Однак A19 Pro швидший в однопотоковому режимі з 5177 балів проти 4047 балів в Core 5 320, проте інтеловський CPU трохи швидший у багатопоковому режимі з 15222 балів проти 14837 балів в A19 Pro.

1st @PassMarkInc sample of Intel Core 5 320 Wildcat Lake! Only 70mm2 approx 18A + IOD N6 (non monolithic)? without MoP? Right? 2+0+4, incredible perf. & incredible perf. of (only) 2 Xe3 (1st 18A iGPU) 2746 vs 5133 140v (8Xe2).https://t.co/Uf8cCup6kb pic.twitter.com/0kTgXgn8v3 — X86 is dead&back (@x86deadandback) April 27, 2026





Проци лінійки Wildcat Lake також отримають вбудовану графіку Xe3 у бюджетних ноутах Intel. Core 5 320 отримав лише 2 ядра Xe проти 8 в Lunar Lake. Однак за результатами тестів він набрав 2746 проти 5133. Наразі у продажі ще не з’явились ноути з CPU Wildcat Lake.

Джерело: Videocardz; PassMark