Новини Пристрої 27.04.2026

Intel Wildcat Lake порівняли з Apple A18 Pro у MacBook Neo: на що здатний бюджетний Core 5 320

Олександр Федоткін

Intel Wildcat Lake порівняли з Apple A18 Pro у MacBook Neo: на що здатний бюджетний Core 5 320
Ceotech.it

Бюджетний Intel Core 5 320 (Wildcat Lake) вперше з’явився у базі даних PassMark, продемонструвавши продуктивність. 


Intel Core 5 320 має 6 ядер та 6 потоків. Він поєднує 2 P-ядра з 4 Е-ядрами, має 6 Мб кешу L3. Він набрав 15 222 в тесті CPU Mark та 4047 — в однопотоковому тесті. В однопотоковому режимі він наближається до Apple A18 Pro, який використовується у MacBook Neo, однак у багатопотоковому режимі він швидший на 27%. 

Intel Wildcat Lake порівняли з Apple A18 Pro у MacBook Neo: на що здатний бюджетний Core 5 320
PassMark

Однак A19 Pro швидший в однопотоковому режимі з 5177 балів проти 4047 балів в Core 5 320, проте інтеловський CPU трохи швидший у багатопоковому режимі з 15222 балів проти 14837 балів в A19 Pro. 


Проци лінійки Wildcat Lake також отримають вбудовану графіку Xe3 у бюджетних ноутах Intel. Core 5 320 отримав лише 2 ядра Xe проти 8 в Lunar Lake. Однак за результатами тестів він набрав 2746 проти 5133.  Наразі у продажі ще не з’явились ноути з CPU Wildcat Lake.  

Раніше ми писали, що в Geekbench з'явились нові результати бюджетного процесора Intel Wildcat Lake.

Джерело: Videocardz; PassMark

