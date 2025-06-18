Intel Foundry скорочує до 20% персоналу — понад 10 тис. працівників звільнять без «золотих парашутів»

Виробництво напівпровідників / Intel

Виробництво чипів Intel невдовзі переживе стрімке від’ємне зростання кількості співробітників. Причина проста — нестача грошей.

Видання OregonLive переглянуло копію електронного листа Intel Foundry, справжність якого підтвердили чотири співробітники. Минулої суботи віцепрезидент компанії з виробництва Нага Чандрасекаран надіслав працівникам «благу вість» щодо скорочення 15–20% виробничого персоналу у цьому липні. Про можливі майбутні скорочення повідомлялося наприкінці минулого року.

«Це важки дії, але необхідні для розв’язання наших проблем з доступністю та поточним фінансовим станом компанії. Це завдає болю кожній людині», — йдеться у листі.

За даними грудня 2024 року в компанії працювали 109 000 співробітників, порівняно з приблизно 124 800 осіб у позаминулому році. Точно не відомо, скільки з них залучені до виробництва чипів Intel Foundry. Торік заводи Intel скоротили 15 000 робочих місць. За попередніми оцінками Tom’s Hardware, зараз йдеться про 8 170–10 890 співробітників в усьому світі.

Попередня хвиля скорочення відбувалася у тому числі шляхом фінансових пропозицій щодо дострокового звільнення або виходу на пенсію. Цього разу Intel не пропонуватиме жодних добровільних викупів. Компанія визначатиме звільнення та скорочення посад на основі інвестиційних пріоритетів та індивідуальних показників продуктивності.

«Ці скорочення базуватимуться на поєднанні змін у портфоліо, ліквідації рівнів та посад, оцінці кваліфікації для решти посад та деяких складних рішень щодо інвестицій у наші проєкти. Ми також враховуємо вплив на роботу заводів».

Intel відмовилася коментувати орегонському виданню суботній лист. Проте компанія заявила про ставлення до людей «з турботою та повагою» під час скорочень.

«Усунення організаційної складності та розширення можливостей наших інженерів дозволить нам краще задовольняти потреби наших клієнтів та покращити наше виробництво. Ми приймаємо ці рішення на основі ретельного розгляду того, що потрібно для позиціювання нашого бізнесу в майбутньому».

Intel має 15 фабрик у 10 локаціях по всьому світу. Компанія не розкриває кількість працівників фабрик, але стверджує, що приблизно половина її робочої сили займається виробництвом або пов’язаними послугами, звідки й можна отримати наведену приблизну кількість 8 170–10 890. Решта розподілені між науково-дослідними та розробницькими підрозділами, дизайном, продажами, ЦОД, адмініструванням та іншими відділами. До речі, інші підрозділи теж зіткнуться з аналогічними скороченнями цього року.