Щось пішло не так: Intel розглядає відмову від техпроцесу 18A

Intel Vision 2025 Lip-Bu Tan CEO Keynote / YouTube

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За неофіційними даними, голова Intel Ліп-Бу Тан розглядає припинення просування техпроцесу 18A (1,8 нм) серед клієнтів літографічного виробництва.

Натомість Intel має переорієнтувати зусилля на виробничий процес наступного покоління 14A (1,4 нм), як повідомляє Reuters. Таке рішення є вкрай важким для компанії, оскільки виведе її з бізнесу виготовлення чипів на замовлення на кілька років. Речник Intel відповів Tom’s Hardware, що не коментуватиме ці чутки.

Згідно з новим звітом, ще весною Ліп-Бу Тан почав казати співробітникам, що виробничий процес 18A втрачає привабливість для зовнішніх клієнтів. Нібито він вважає, що для компанії має сенс відмовитися від 18A та навіть 18AP як виробничих пропозицій.

Натомість генеральний директор запропонував спрямувати більше ресурсів на завершення та просування техпроцесу 14A, який буде готовий до масового виробництва у 2028 році. Враховуючи терміни запуску 14A, зараз саме час розпочати його просування серед потенційних клієнтів Intel Foundry. Скасування ж очікуваних продажів 18A та 18A-P вимагатиме від Intel значного списання коштів — потенційно мільярдів, витрачених компанією на розробку цієї технології.

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Техпроцес вперше використовує транзистори RibbonFET другого покоління з круговим розташуванням затворів (GAA), а також мережу живлення PowerVia на зворотній стороні чипа (BSPDN). Крім того, 18A — перша технологія Intel, сумісна зі сторонніми інструментами проєктування. 14A використовує транзистори RibbonFET 2, PowerDirect BSPDN, які подають живлення безпосередньо до входу та виходу кожного транзистора. Як RibbonFET, так і PowerVia спочатку розроблялися для процесу 20А, але ця технологія була скасована минулого року, щоб зосередитися на 18А. Здається, через рік історія повторюється.

Обмежуючи замовлення 18A, Intel може потенційно скоротити свої операційні витрати. Більшість інструментів, необхідних для виробництва 20A, 18A та 14A, вже встановлені на фабриці D1D в Орегоні, а також на фабриках 52 та 62 в Аризоні. Однак, як тільки ці інструменти будуть офіційно введені в експлуатацію, компанія повинна буде відображати їхню амортизацію як витрати. Відсутність введення в експлуатацію потенційно дозволяє Intel скоротити витрати. Також Intel може заощадити на інженерах з підтримки семплінгу та нарощування виробництва.

За словами джерел, що Ліп-Бу Тан попросив фахівців Intel підготувати пропозиції для обговорення з радою директорів цієї осені. Варіанти можуть включати припинення зусиль щодо залучення нових клієнтів до 18A. Раніше ITC.ua писав про проблеми з виходом робочих зразків 18A перед початком виробництва процесорів Panther Lake.

Розділ Технології виходить за підтримки

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