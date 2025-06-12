Як маловідома податкова зміна в США спричинила хвилю звільнень в IT протягом останніх років

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Податкова політика відіграє величезну та, на жаль, часто непередбачувану роль у стимулюванні тієї чи іншої діяльності. Ця важлива для IT зміна у США, здається, стала справжньою глобальною катастрофою.

Непомітний, але далекосяжний зсув у податковому законодавстві перевернув фінансову основу технологічної галузі, спровокував масові звільнення та суттєво ускладнив інноваційні розробки. Як причини звільнень оглядачі вказували надмірний набір персоналу, економічну нестабільність, застосування штучного інтелекту тощо. Але, на думку TechSpot, одну з ключових ролей відіграла зміна до Розділу 174 Податкового кодексу США, яка кардинально змінила трактування витрат на дослідження та розробки.

Протягом майже 70 років американські компанії могли негайно врахувати повну вартість дослідницької та розробницької діяльності — від зарплат інженерів до розробки програмного забезпечення та гонорарів підрядників. Ця політика, що базується на Розділі 174 з 1954 року, заохочувала підприємства інвестувати в інновації та зберігати дослідницькі та розробницькі операції в межах Сполучених Штатів. Такий підхід сприяв зростанню культових технологічних гігантів та дозволив як стартапам, так і вже відомим фірмам ризикувати, експериментувати та швидко розширюватися.

Ситуація змінилася у 2022 році, коли набуло чинності положення Закону про скорочення податків та створення робочих місць 2017 року, яке було відкладено. Щоб компенсувати витрати на зниження ставки корпоративного податку, законодавці вимагали, щоб витрати на дослідження та розробки розподілялися або амортизувалися протягом п’яти років для діяльності всередині країни та п’ятнадцяти років поза її межами, а не вираховувалися всі одразу.

Це коригування, задумане як політичний маневр, щоб створити враження фіскальної збалансованості податкового законопроєкту, було значною мірою невідомим за межами податкових та бухгалтерських кіл — доки на його реальні наслідки стало неможливим не зважати.

Наслідки були швидкими та серйозними. Коли компанії подали свої податкові декларації за 2022 рік за новими правилами, вони виявили, що не можуть повністю компенсувати свої витрати на дослідження та розробки наявним оподатковуваним доходом. Для компаній у скрутному фінансовому стані, та тих, що ще не були задумані прибутковими, результатом стало раптове та болісне збільшення податкових нарахувань — саме тоді, коли венчурне фінансування вичерпувалося, а вартість позик зростала. Фінансовий тиск змусив компанії приймати складні рішення, і в багатьох випадках найбільша та найгнучкіша стаття витрат, а саме кількість персоналу, першою потрапила під скорочення.

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З початку 2023 року технологічна галузь втратила понад півмільйона робочих місць, причому деякі з найбільших компаній галузі здійснили суттєві скорочення. Meta скоротила штат майже на чверть, Microsoft — приблизно на 7%. Alphabet, Salesforce та Amazon скасували тисячі посад у відділах розробки продуктів та інженерії — саме ті команди, які найбільше постраждали від цієї податкової зміни.

Менші фірми, не маючи фінансової подушки безпеки, як у галузевих гігантів, зіткнулися з ще суворішими реаліями. Twilio, Shopify та Coinbase за останні два роки скоротили значну частину свого персоналу — на 22%, 30% та 36% відповідно.

Наслідки не обмежилися лише IT. Протягом 2010-х років широкий спектр підприємств, від роздрібної торгівлі до логістики та охорони здоров’я, покладалися на nтой самий податковий режим, щоб залучити значні інвестиції в програмне забезпечення, аналіз даних та внутрішні інструменти.

Зміна Розділу 174 порушила цю модель, перевівши багато компаній з позиції оподатковуваного збитку на позицію оподатковуваного доходу, навіть коли їхній фактичний грошовий потік не покращився. В результаті, звільнення та скорочення штатів поширилися на ширшу галузь, яка разом з основними технологічними компаніями становить близько 20% ВВП США.

Масштаби звільнень були разюче непропорційними порівняно з іншими секторами. У той час як у більшості галузей скорочення робочих місць були невеликими, у технологічній галузі між 2022 та 2023 роками кількість звільнень зросла на 60%. Цілі підрозділи, насамперед з досліджень та розробки, зникли майже за одну ніч.

Наслідки виходять за рамки компаній, вони впливаючи на місцеву економіку та сферу послуг, які покладаються на високооплачуваних працівників у сфері технологій для підтримки попиту на все, від житла до ресторанів та транспорту. Наразі Конгрес США обговорює, чи варто скасувати зміни до Розділу 174, політичні питання залишаються складними. Відновлення старих правил зменшить податкові надходження та може розглядатися як надання переваги великим корпораціям. Та й для багатьох компаній, працівників та громад, які вже постраждали, полегшення може прийти надто пізно.