Компактний ASUS ROG NUC 14 з Core Ultra 9 185H та GeForce RTX 4070 оцінили у €2499

В жовтні минулого року Intel передала компанії ASUS свою лінійку продуктів Next Unit of Computing (NUC). Згодом бренд Republic of Gamers анонсував ігрові пристрої ROG NUC, але подробиць на той час було не дуже багато. Тепер наближається продаж цих систем, що дозволяє більш докладно ознайомитися з характеристиками та цінами моделі ROG NUC 14.

Зацікавлені покупці в Данії, Німеччині та Фінляндії можуть придбати топову конфігурацію ASUS ROG NUC 14 (RNUC14SRKU9189A2I) за ціною €2499. Раніше говорилося, що найкраща конфігурація може бути оснащена процесором Intel Core Ultra 9 185H і мобільним графічним процесором NVIDIA GeForce RTX 4070.

На іспанському сайті ASUS вдалося виявити 6 різних модифікацій ROG NUC 14. Однак, попри різноманітний перелік опцій, ROG «дійсно пропонує лише Core Ultra 7 155H і GeForce RTX 4060 або (вищезгадані) Core Ultra 9 185H і GeForce RTX 4070». Топова версія з останньою комбінацією CPU та GPU також пропонує 32 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач місткістю 1 ТБ. Саме ця конфігурація оцінюється в €2499.

Ціни конфігурацій з процесором Core Ultra 7 155H та відеокартою GeForce RTX 4060 поки що залишаються невідомими. Однак відомо, що вже можна оформити попереднє замовлення на топову версію, а фактичне постачання розпочнеться з 10 квітня. Отже, глобальний запуск ROG NUC очікується у квітні 2024 року.

Серед іншого відомо, що ігровий комп’ютер ASUS ROG NUC 14 виконана в компактному корпусі обсягом 2,5 літра, який розроблений для швидкого доступу до системи, «що робить оновлення та очищення швидкими та легкими». Для підключення передбачені роз’єми HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4/USB4 Type-C, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 та бездротовий модуль Intel Killer WiFi 6E AX1690i. Підтримується до 4 моніторів одночасно.

Джерело: techpowerup

