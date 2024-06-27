Компактний електромобіль Hyundai INSTER з автономністю 300-355 км надійде в продаж в Європі за ціною менш ніж €25 тис.

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Hyundai офіційно представила новий субкомпактний електромобіль A-класу під назвою INSTER. Це відносно доступна міська модель, яка являє собою результат еволюції бензинової моделі CASPER, що продається в Південній Кореї з 2021 року.

Hyundai назвала цю модель «новим стандартом для популяризації електромобілів» і планує продавати електричну версію поза межами Південної Кореї. Вона з’явиться у Європі за початковою ціною нижче €25 тис.

Усунувши компоненти системи згоряння в оригінальному автомобілі Casper, Hyundai змінила конструкцію і дизайн INSTER. Це дало можливість розширити колісну базу та збільшити кузов для збільшення внутрішнього простору. У результаті Hyundai створила авто, яке зайняло нішу на ринку між традиційними субкомпактними міськими автомобілями класу А та більшими компактними автомобілями класу В.

Компактний розмір нового Hyundai INSTER робить його ідеальним для міської їзди та паркування, що є двома ключовими факторами для їзди в Європі. Авто має довжину 3825 мм, ширину 1610 мм, висоту 1575 мм та колісну базу 2580 мм. Об’єм багажника становить 280 літрів, а склавши задні сидіння його можна збільшити до 351 літра.

INSTER стандартно постачається з акумуляторною батареєю місткістю 42 кВт-год, але клієнти також можуть орати версію Long-Range з батареєю місткістю 49 кВт-год. В обох варіантах використовується один електромотор. Модифікація Standard має двигун потужністю 71,1 кВт, максимальну швидкість 140 км/год та запас ходу понад 300 км (за стандартом WLTP). У версії Long-Range потужність двигуна трохи вища (84,5 кВт), а запас ходу при використанні 15-дюймових коліс становить 355 км. Максимальна швидкість збільшена до 150 км/год.

Стандартний бортовий зарядний пристрій потужністю 11 кВт дозволяє зарядити стандартну версію за 4 години, а версії Long-Range знадобиться на 35 хвилин більше часу. При використанні швидких зарядних станцій потужністю 120 кВт на відновлення запасу енергії з 10% до 80% знадобиться 30 хвилин.

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Hyundai пообіцяла надати більше деталей про електромобіль INSTER ближче до його виходу на ринок. Авто надійде в продаж Кореї цього літа, а потім постачання розшириться на ринки Європи, Близького Сходу та Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Джерело: electrek

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