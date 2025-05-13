Компанія Ava доплачує власникам електромобілів за заряджання — як це працює

Ava Community Energy запустила в Каліфорнії програму оплати водіям електромобілів та гібридів за заряджання у час, коли енергія у мережі чистіша та дешевша.
Нова програма заряджання Ava SmartHome, запущена у партнерстві з платформою аналітики домашнього енергоспоживання Optiwatt, пропонує стимулювання до $100 протягом першого року. Оскільки програма допомагає перевести заряджання вдома на дешевші години, Ava стверджує, що водії можуть додатково заощадити близько $140 на рік на рахунках за електроенергію.
Власники електромобілів та гібридів, які є клієнтами Ava, можуть безплатно завантажити застосунок Optiwatt, під’єднати свій автомобіль та дозволити програмі подбати про все інше. Додаток використовує алгоритм для автоматичного планування зарядки у час, коли попит низький та доступна більша кількість відновлюваної енергії — зазвичай вночі або в інші години поза піковими навантаженнями.
«Ava прагне забезпечити своїх клієнтів 100% чистою енергією до 2030 року. Ця нова програма допомагає нам досягти цієї мети, надаючи людям простий спосіб використовувати більше відновлюваної енергії, одночасно заощаджуючи гроші», — каже генеральний директор Говард Чанг.
Зареєстровані власники EV отримують бонус $75 за приєднання та можуть заробити додаткові $25 на рік, якщо залишаться у програмі. Optiwatt не тільки оптимізує час заряджання, але й враховує індивідуальні графіки та вподобання клієнта. Застосунок доступний для iOS та Android. Компанія має на меті зареєструвати щонайменше 5000 транспортних засобів до кінця 2025 року. Ця програма є першим кроком у ширшій стратегії віртуальних електростанцій (VPP). Вона працює на платформі розподіленої системи управління енергетичними ресурсами (DERMS) Lunar Energy, яка допомагає Ava координувати енергію для електромобілів, зарядних станцій тощо.
Джерело: Eleсtrek
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