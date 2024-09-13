Новини Софт 13.09.2024 о 18:18 comment views icon

Криштіану Роналду встановив світовий рекорд, зібравши мільярд підписників у соцмережах

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Ігор Панченко

Автор новин

Криштіану Роналду встановив світовий рекорд, зібравши мільярд підписників у соцмережах

В Instgram у Роналду найбільше підписників — майже 640 млн.

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Португальський футболіст Криштіану Роналду став першою людиною у світі, яка набрала мільярд підписників у соціальних мережах. Футболіст особисто повідомив про це досягнення, яке раніше не підкорялося нікому.

Дивовижна статистика Роналду охоплює різні платформи. На його сторінку в X (колишній Twitter) підписалися 113 млн користувачів. Instagram приніс йому найбільшу аудиторію — 638,8 мільйона фоловерів. Facebook додав ще 170 мільйонів, а YouTube-канал футболіста зібрав 60 мільйонів підписників. Решта прихильників розподілилися між іншими сервісами.

Криштіану Роналду встановив світовий рекорд, зібравши мільярд підписників у соцмережах

Португальська зірка футболу висловила вдячність своїм фанатам за постійну підтримку та інтерес до його кар’єри. Роналду підкреслив, що цей рекорд демонструє всесвітню любов до футболу. У своєму зверненні на платформі X він назвав це досягнення «більшим, ніж просто число» і «свідченням нашої спільної пристрасті, драйву та любові до гри й не тільки».

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Нині Роналду грає за саудівський клуб «Аль-Наср» та національну збірну Португалії. Його кар’єра включає виступи за такі відомі команди як лісабонський «Спортинг», англійський «Манчестер Юнайтед», іспанський «Реал Мадрид» та італійський «Ювентус».

Це не перший рекорд Роналду в соціальних мережах. Раніше його YouTube-канал встановив рекорд, набравши мільйон підписників лише за півтори години після запуску.

Кріштіану Роналду побив історичний рекорд YouTube із запуском нового каналу — 1 млн підписників за 1,5 години

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