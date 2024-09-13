Криштіану Роналду встановив світовий рекорд, зібравши мільярд підписників у соцмережах

В Instgram у Роналду найбільше підписників — майже 640 млн.

Португальський футболіст Криштіану Роналду став першою людиною у світі, яка набрала мільярд підписників у соціальних мережах. Футболіст особисто повідомив про це досягнення, яке раніше не підкорялося нікому.

We’ve made history — 1 BILLION followers! This is more than just a number – it’s a testament to our shared passion, drive, and love for the game and beyond. From the streets of Madeira to the biggest stages in the world, I’ve always played for my family and for you, and now 1… pic.twitter.com/kZKo803rJo — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 12, 2024

Дивовижна статистика Роналду охоплює різні платформи. На його сторінку в X (колишній Twitter) підписалися 113 млн користувачів. Instagram приніс йому найбільшу аудиторію — 638,8 мільйона фоловерів. Facebook додав ще 170 мільйонів, а YouTube-канал футболіста зібрав 60 мільйонів підписників. Решта прихильників розподілилися між іншими сервісами.

Португальська зірка футболу висловила вдячність своїм фанатам за постійну підтримку та інтерес до його кар’єри. Роналду підкреслив, що цей рекорд демонструє всесвітню любов до футболу. У своєму зверненні на платформі X він назвав це досягнення «більшим, ніж просто число» і «свідченням нашої спільної пристрасті, драйву та любові до гри й не тільки».

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Нині Роналду грає за саудівський клуб «Аль-Наср» та національну збірну Португалії. Його кар’єра включає виступи за такі відомі команди як лісабонський «Спортинг», англійський «Манчестер Юнайтед», іспанський «Реал Мадрид» та італійський «Ювентус».

Це не перший рекорд Роналду в соціальних мережах. Раніше його YouTube-канал встановив рекорд, набравши мільйон підписників лише за півтори години після запуску.