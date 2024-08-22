Кріштіану Роналду побив історичний рекорд YouTube із запуском нового каналу — 1 млн підписників за 1,5 години

Кріштіану Роналду додав ще одну перемогу до переліку своїх регалій — його новий канал у YouTube відзначився найшвидшим досягненням мільйона підписників в історії сервісу (знадобилось всього 1,5 години).

Наразі у каналу під назвою UR понад 18 млн підписників.

На сторінці 39-річний спортсмен обіцяв ділитись не лише відеоконтентом про футбол, а й розповідати про свою «сім’ю, самопочуття, харчування, підготовку, відновлення, освіту та бізнес».

«Мені завжди подобалося мати міцні стосунки з фанатами в соціальних мережах, і мій канал на YouTube дасть мені ще одну велику платформу для цього», — йдеться в повідомленні Роналду.

Схоже, футболіст дотримається своєї обіцянки щодо контенту, оскільки за день з моменту запуску завантажив на канал вже 12 відео.

Роналду за часи своєї футбольної кар’єри, яка охоплює понад два десятиліття, проведених у таких клубах як «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» і «Ювентус», виграв 33 трофеї, п’ять Ліг чемпіонів УЄФА, отримав п’ять нагород «Золотий м’яч» і рекордні три нагороди від УЄФА як «Найкращий гравець року». Наразі Кріштіану є рекордсменом за кількістю матчів, голів і результативних передач як у Лізі чемпіонів, так і в чемпіонаті Європи, а також за кількістю голів і матчів на міжнародному рівні. Він забив понад 890 офіційних голів, що робить його найкращим бомбардиром усіх часів.

До абсолютного рекорду в YouTube Роналду поки далекувато — наразі званням людини із найбільшою кількістю підписників на платформі володіє MrBeast (311 млн). Водночас, зважаючи на швидкість приросту глядачів та загальну кількість підписок в інших соцмережах, — шанси є, і досить непогані (загалом на усіх зареєстрованих платформах Кріштіану має близько 917 мільйонів підписників).

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Джерело: Variety