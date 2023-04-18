Новини Ігри 18.04.2023 о 18:04

КУЛІ: команда UnlocTeam запустила «Каталог української локалізації ігор»

Вадим Карпусь

Автор новин

КУЛІ: команда UnlocTeam запустила «Каталог української локалізації ігор»

Менеджер проєктів в UnlocTeam Тарас Синюк розповів про запуск нового сервісу під назвою «Каталог української локалізації ігор» (КУЛІ). Це платформа для відстеження й підтримки української локалізації.

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«Каталог української локалізації ігор» містить інформацію про ігри з офіційною підтримкою української мови або з наявними українізаторами. Створенню цього сервісу передували спроби ентузіастів зробити подібні каталоги.

Ще у 2008 році на Толоці було створено окремий ігровий розділ. Далі з появою української локалізації у Steam 2012-2013 року було створено українську групу Steam Translation Server (STS-UA). У 2017 році в Facebook з’явилась група під назвою «Steam українською», де публікувалась інформація про наявність українських ігор у Steam, ігрові проєкти та певні значущі ігрові події.

Поступово стало зрозуміло, що потрібен новий формат, тож ентузіаст-перекладач Кирило Красін під псевдонімом Mo_45 створив сайт-каталог ігор (uk.gametranslation.net) з українською мовою, орієнтований виключно на магазин Steam. Каталог містив інформацію про офіційні локалізації в Steam. Однак з часом через зміни обставин Mo_45 не зміг надалі підтримувати розробку й розвиток каталогу, та й ігри існують і за межами Steam.

Таким чином агенція ігрової локалізації UnlocTeam, за підтримки агенції веброзробки та дизайну BuildApps, вирішила переосмислити каталог. В результаті було створено новий сайт, що повинен містити усі можливі українізатори (офіційні та неофіційні) для всіх можливих платформ. Зазначається, що цей ресурс завжди буде некомерційним і вільним від реклами. Автори сподіваються, що «Каталог української локалізації ігор» дозволить популяризувати ігри з українською локалізацією серед гравців та донесе інформацію про їхню наявність. Своєю чергою, це підштовхне споживання ігор українською та призведе до появи більшої кількості якісних локалізацій.


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