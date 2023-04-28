Китай має у 50 разів більше хакерів, ніж співробітників кібербезпеки ФБР – очільник агентства

Кількість китайських хакерів значно перевищує чисельність співробітників кіберрозвідки США. Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей, виступаючи у Конгресі та намагаючись отримати додаткове фінансування для агентства.

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«Щоб дати вам уявлення про те, з чим ми стикаємося, скажу, що якби кожен із кіберагентів та аналітиків ФБР зосередився виключно на китайській загрозі, китайських хакерів все одно було б більше, ніж співробітників кібербезпеки ФБР, принаймні у співвідношенні 50 до 1», – сказав Рей.

Глава ФБР наголосив на величезному масштабі кіберзагроз, з якими стикаються США, особливо з боку Китаю. Рей сказав, що в Китаї діє «найбільша хакерська програма, ніж у всіх інших великих країнах разом узятих, і вкрадено більше наших особистих і корпоративних даних, ніж усіма іншими країнами — великими чи малими — разом узятими».

Рей також додав, що серйозні проблеми в галузі кібербезпеки приносять такі країни, як Росія, Іран та Північна Корея (крім недержавних злочинних угруповань). Наразі ФБР розслідує понад 100 «варіантів програм-вимагачів» із «десятками жертв» від кожної з них.

ФБР запитує додаткове фінансування у сумі близько $63 млн, що допоможе збільшити персонал кібернапрямку на 192 нові посади. Це також допоможе агентству направити більше фахівців з кібербезпеки до відділень на місцях, щоб вони були ближчими до жертв кіберзлочинів.

Джерело: cnbc