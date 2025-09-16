Китай продає TikTok: "комерційні умови вже узгоджені”, Трамп і Сі завершать угоду у п’ятницю

Depositphotos

США та Китай досягли рамкової угоди щодо соцмережі TikTok. Про це заявили президент США Дональд Трамп та глава Мінфіну Скотт Бессент.

“Це угода між двома приватними сторонами, але комерційні умови вже узгоджені”, — зазначив Бессент за результатами переговорів американської та китайської сторін у Мадриді.

Трамп у п’ятницю, 19 вересня, має провести телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном для обговорення умов угоди. Як зазначив Бессент, відповідно до угоди, платформа TikTok може перейти у власність США.

Головний переговорник від Китаю з питань торгівлі Лі Ченган підтвердив досягнення рамкової угоди. Він також заявив, що США не мають продовжувати перешкоджати роботі китайських компаній.

Вже 17 вересня спливає термін, до якого китайська компанія-власник TikTok ByteDance має продати свою частку у США, або ж припинити діяльність соцмережі в цій країні. Торговий представник США Джеймісон Грір заявив у понеділок, що для підписання угоди, можливо, доведеться перенести термін, але подальших подовжень не буде.

Минулого року Конгрес США прийняв закон, який забороняє операторам магазинів онлайн-застосунків, таким як Apple та Google, поширювати TikTok у країні через нібито статус соцмережі, як такої, що контролюється китайським урядом. Однак у січні цього року Трамп відклав терміни припинення діяльності TikTok у США. Він надав ByteDance 75 днів для досягнення угоди. Потім цей термін знову подовжувався у квітні та червні.

Серед найбільш ймовірних потенційних покупців китайської соцмережі — компанія Oracle, яка може отримати частину акцій у рамках угоди. Наразі Oracle зберігає дані американських користувачів TikTok на своїх серверах у Техасі та перевіряє код на наявність потенційних вразливостей. При цьому співзасновник Oracle Ларрі Еллісон залишається близьким соратником Трампа.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Зацікавленість у придбанні TikTok висловлювала Tesla Ілона Маска, стартап у галузі штучного інтелекту Perplexity, а також група із захисту прав користувачів інтернету Project Liberty бізнесмена Френка Маккорта. У червні цього року Трамп заявляв, що має групу дуже багатих осіб, зацікавлених у придбанні TikTok, та навіть обіцяв назвати їх, однак так і не зробив цього.

Джерело: CNBC