TikTok розділять на два застосунки — з версією «лише для США», запуск 5 вересня

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Китайська ByteDance розробляє окремий застосунок спеціально для користувачів США після довгих суперечок і погроз обмежити доступ до TikTok.

Усе відбувається на фоні законодавчого тиску та очікуваного продажу сервісу групі інвесторів, кажуть джерела знайомі з ситуацією. За їхніми словами, запуск оновленої версії TikTok заплановано 5 вересня 2025 року, але нинішній застосунок буде активним до березня 2026 року. Надалі користувачам доведеться завантажити його заново.

Рішення ByteDance з’явилося на фоні нового крайнього терміну — 17 вересня 2025 року. За цей період материнська компанія TikTok повинна або продати американську частину бізнесу, або потрапити під повну заборону в США. Зі свого боку Дональд Трамп вже каже про потенційних покупців — групу «дуже заможних людей», імена яких можуть розкрити «найближчими тижнями». Раніше про наміри заявляв криптостартап засновника OnlyFans. Зрештою угоду, ймовірно, треба буде погоджувати з урядом Китаю, але Трамп припускає, що Сі Цзіньпін не буде проти.

Потенційний продаж досить очікуваний після того, як TikTok вже кілька років перебуває під тиском американської влади. 2025-й рік для ByteDance розпочався з ухваленого закону Конгресом США про продаж американського сегмента платформи американським компаніям або повної заборони. Чинність рішення підкріпив Верховний суд. Як результат: TikTok менш ніж на добу призупинив роботу в США. Трамп після інавгурації поставив заборону «на паузу», але не скасував рішення.

Крайній термін вже переносили тричі: попередні рази були в січні та квітні. Наразі планується завершити епопею саме до кінця третього етапу — до 17 вересня новий застосунок має бути в магазинах. Але як воно буде в результаті — невідомо.

TikTok паралельно намагався перенести американську частину компанії в окрему фірму з більшістю американських інвесторів. Утім переговори зупинилися після відмови уряду Китаю — особливо після нових заяв Трампа про підвищення тарифів на китайські товари. Наразі обидві країни намагаються зберігати торгівельне перемир’я, але більшість тарифів продовжують діяти.

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TikTok та ByteDance не згодні з будь-якими звинувачення, що платформа передає персональні дані американських користувачів уряду КНР. Однак позиція Конгресу залишається чіткою — продаж або заборона, без винятків.

Джерело: The Information