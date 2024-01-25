«Київстар» запустив домашній інтернет GPON в Дніпрі — на черзі ще 7 міст

«Київстар» потроху розбудовує власну мережу оптичного інтернету — ще одним містом, де з’явилось покриття GPON стало Дніпро. Поки що підключення доступно лише бізнес-клієнтів: наразі під’єднано трохи більше як 10 локацій — офісних та ТРЦ, промислових об’єктів.

Сама технологія пасивних оптичних мереж, про яку ми багато писали в очікуванні нових блекаутів, — аж ніяк не нова, але масові обстріли енергоінфраструктури України російськими дронами та ракетами дуже прискорили впровадження технології українськими інтернет-провайдерами. Серед лідерів за темпами переходу та впровадження xPON, якщо говорити про найбільших інтернет-провайдерів — «Укртелеком», Vodafone Україна, яка раніше поглинула «Фрінет» (О3) та Vega, а також Ланет. А от «Київстар» — поки що в аутсайдерах.

«Київстар» почав розбудовувати власну мережу GPON у листопаді 2023 року — за кілька днів до нашумілої кібератаки 12 грудня, яка обійшлася компанії в майже $100 млн. Від інших оптичних підключень GPON відрізняється економічністю та ефективністю завдяки використанню пасивних компонентів, що не потребують електроживлення.

Для підключення Домашнього Інтернету через оптоволокно знадобиться спеціальний ONU термінал, що перетворює оптичний сигнал оптоволокна в електричний сигнал, і навпаки. До 31 березня 2024 року компанія безоплатно забезпечуватиме нових абонентів ONU терміналами — за бажання можна використати власний. До речі, в продажі доступні рішення 2-в-1 (маршрутизатор Wi-Fi + ONU).

У планах «Київстар» до кінця березня 2024 року масштабування покриття GPON ще на 7 міст (на сайті згадується Вінницька, Львівська, Черкаська, Хмельницька і Тернопільська області). За цією технологією компанія пропонуватиме такі сервіси як фіксований Домашній Інтернет, передача даних, телефонія; на швидкості 20 Мбіт/с, 50 Мбіт/с і 100 Мбіт/с. Поступово спектр послуг і умови підключення обіцяють розширяти.

Охочі можуть залишити заявку на підключення на офіційному сайті — не так давно компанія вчергове оновила тарифи, і тепер вартість Домашнього Інтернету стартує від 200 грн/міс, а вартість тарифів лінійки ВСЕ РАЗОМ з Домашнім Інтернетом, мобільним зв’язком та Київстар ТБ — від 330 грн/міс. Детальніше про нові тарифи ми розповідали в окремій новині.

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