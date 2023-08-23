Інтернет-провайдер «Фрінет» (О3) перейшов у власність Vodafone Україна, включно з мережами GPON та понад 163 тис. абонентами

Vodafone Україна повідомила про завершення угоди з придбання київського інтернет-провайдера «Фрінет», яка надає послуги фіксованого інтернету під брендом «О 3 ». Купівля є частиною стратегії другого найбільшого оператора мобільного зв’язку в Україні з розвитку конвергентних послуг і тарифів. Йдеться про взаємодію мереж рухомого (мобільного) та фіксованого зв’язку.

Інакше кажучи, Vodafone Україна розраховує завдяки «Фрінет» підсилити власну інфраструктуру та ефективніше конкурувати з «Київстар», Ланет, «Датагруп-Volia» та іншими українськими інтернет-провайдерами.

Ще наприкінці травня АМКУ дозволив «Vodafone Україна» купити провайдера «Фрінет» і от зараз компанія повідомила про закриття угоди. Сума угоди не розкривається (раніше в чутках фігурувала цифра $19 млн).

«Наше переконання полягає в тому, що фіксований бізнес Vodafone Україна має розвиватися, щоб обслуговувати більше абонентів, надаючи їм послуги високошвидкісного інтернету, у тому числі на базі сучасної технології GPON (гігабітної оптичної мережі)» Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна

Компанія ТОВ «ФРІНЕТ» є національним оператором широкосмугового доступу до мережі інтернет, що надає послуги під торговою маркою «О3» в місті Київ, а також Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Івано Франківській, Львівській, Київській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях.

На ринку «ФРІНЕТ» працює з 2008 року, будуючи свої мережі за технологіями FTTx та GPON з використанням 10 та 40 гігабітних оптоволоконних магістралей і сучасного обладнання, що забезпечує гігабітний домашній інтернет. Абонентська база компанії перевищує 163 тисяч абонентів.

У вересні 2021 року Vodafone Україна закрила угоду з придбання компанії Vega за $15 млн, яка входила в холдинг СКМ Ріната Ахметова. Купівля «ФРІНЕТ» вочевидь забезпечить подальше розширення напряму домашнього інтернету Vodafone Україна та посилить позиції компанії на ринку.

З червня Vodafone Україна активно розширяє гігабітний домашній інтернет GigabitNet, який наразі є одним з пріоритетних напрямів оператора. У компанію роблять головну ставку на технологію GPON, яка виявилася найбільш стійкою під час блекаутів осінньо-зимового періоду 2022/23 року. За 7 місяців 2023-го мережа GPON стала доступною у 1 032 будинках для 153 тис. квартир. Детальніше про це — в нашому недавньому матеріалі.