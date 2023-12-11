«Київстар» запустив стійкий до блекаутів домашній інтернет GPON — поки лише у єдиному місті Новий Розділ на Львівщині

«Київстар», якому досі загрожує націоналізація або часткова конфіскація, почав впроваджувати нашумілий GPON, сповістивши про цю подію невеличким пресрелізом, який ми мало не проґавили: 6 грудня найбільший оператор під’єднав до оптичного інтернету перших абонентів у місті Новий Розділ, Львівська область.

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Якщо раптом пропустили попередні новини щодо GPON та нещодавню суперечку Мінцифри та ІнАУ за найкращий домашній інтернет в умовах блекаутів (1 та 2), сама технологія пасивних оптичних мереж — аж ніяк не нова, але масові обстріли енергетичної інфраструктури України російськими дронами та ракетами сколихнули інтерес та неабияк прискорили розгортання цих мереж українськими інтернет-провайдерами. Від інших оптичних підключень GPON відрізняється економічністю та ефективністю завдяки використанню пасивних компонентів, що не потребують електроживлення.

Серед лідерів за темпами переходу та впровадження xPON, якщо говорити про найбільших інтернет-провайдерів — «Укртелеком», Vodafone Україна, яка раніше поглинула «Фрінет» (О3) та Vega, а також Ланет. А от «Київстар» — в аутсайдерах, оскільки до останнього тягнув з переходом на GPON, надаючи перевагу модернізації наявних мереж безперебійниками (ДБЖ), які дають ще кілька годин інтернету під час вимкнень електрики за умови забезпечення автономного живлення всього супутнього обладнання.

Влітку компанія анонсувала початок розбудови своєї мережі «Домашнього Інтернету» з використанням GPON у четвертому кварталі 2023 року. І от цей день усе-таки настав.

Домашній Інтернет Київстар за технологією GPON — які умови та як підключити

Для підключення до оптичного Домашнього Інтернету знадобиться спеціальний ONU термінал, що перетворює оптичний сигнал оптоволокна в електричний сигнал, і навпаки. Наразі на ринку є рішення 2-в-1 (маршрутизатор Wi-Fi + ONU). За бажання абонент може сам купити термінал, а під час підключення фахівці «Київстар» все налаштують. За умови підключення оптичного інтернету до 31 березня 2024 року «Київстар» безоплатно забезпечуватиме абонентів ONU терміналами. Це тимчасова акція.

Як і оптичний інтернет від будь-якого іншого провайдера, Домашній Інтернет від «Київстар» продовжить працювати у разі знеструмлення будинку, потрібно лише заживити ONU-термінал та роутер за допомогою повербанка, зарядної станції, безперебійника або інших доступних джерел живлення.

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Головна і єдина умова підключення Домашнього інтернету від Київстар за технологією GPON — наявність покриття та обладнання в будинку. І поки з цим у компанії не дуже: з 6 грудня «Київстар» підключає абонентів на «оптику» лише у єдиному місті Новий Розділ. У планах — масштабування високошвидкісного Домашнього Інтернету за технологією GPON ще на 7 міст (яких саме, не зазначається) до кінця березня 2024 року.

Охочі можуть залишити заявку на підключення на офіційному сайті — не так давно компанія вчергове оновила тарифи, і тепер вартість Домашнього Інтернету стартує від 150 грн/міс, а вартість тарифів лінійки ВСЕ РАЗОМ з Домашнім Інтернетом, мобільним зв’язком та Київстар ТБ — від 330 грн/міс. Детальніше про нові тарифи ми розповідали в окремій новині місяць тому.