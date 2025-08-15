Новини IT-бізнес 15.08.2025 comment views icon

Вперше в Україні: "Київстар" вийшов на біржу Nasdaq

Вадим Карпусь

Група Київстар розпочинає торги на біржі Nasdaq під тікером "KYIV"

З 15 серпня 2025 року акції Kyivstar Group Ltd. (материнська компанія українського телекомунікаційного оператора “Київстар”) почали торгуватися на одній з найбільших фондових бірж США — Nasdaq. Тікер простий і символічний — KYIV. Це не просто фінансова подія: “Київстар” став першою та поки єдиною компанією з бізнесом виключно в Україні, яка представлена на цій біржі.

Вихід на Nasdaq — це можливість для інвесторів з усього світу напряму вкладати кошти в українську економіку, підтримуючи її розвиток та відновлення. Nasdaq відома як “майданчик для технологічних гігантів”. Саме тут торгуються акції Apple, Microsoft, Tesla, Amazon та інших великих IT-компаній. Тепер поруч із ними у списках — і “Київстар”.

Власником 89,6% акцій Kyivstar Group залишилася міжнародна телекомунікаційна група VEON, яка підтримує український бізнес і допомогла реалізувати цей лістинг.

29 серпня 2025 року керівництво “Київстару” візьме участь у традиційній Opening Bell Ceremony — урочистому відкритті торгів Nasdaq у Нью-Йорку. Це символічний жест, який підтверджує статус компанії як гравця міжнародного рівня.

Президент “Київстару” Олександр Комаров під час анонсу наголосив, що публічний вихід — це сигнал інвесторам: в Україні працюють стабільні, технологічно просунуті й ефективно керовані компанії. Він подякував інвесторам за довіру, VEON — за підтримку, команді — за працю, а клієнтам — за лояльність.

Наразі “Київстар” є провідним цифровим оператором України. Він обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та 1,1 млн користувачів фіксованого інтернету. Компанія також володіє медичною платформою Helsi з понад 29 млн зареєстрованих користувачів, платформою кіно та телебачення “Київстар ТБ”, а також сервісом таксі Uklon. Саме під час підготовки до купівлі Uklon почали активно говорити про майбутній вихід на Nasdaq.

“Київстар” також є постачальником рішень для корпоративних клієнтів, надаючи послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech компанія розвиває напрям розробки програмного забезпечення в Україні та є партнером Starlink.

