"Київстар" запустив ШІ-платформу: охочі зможуть розгортати хмарний ШІ локально в Україні

Оператор зв’язку та цифрових сервісів “Київстар” оголосив про запуск нових можливостей у Kyivstar Cloud. Тепер у хмарі компанії можна розгортати рішення на базі штучного інтелекту без прив’язки до закордонних сервісів. Як заявляє компанія, це відкриває новий рівень цифрової незалежності для українського бізнесу та державних структур.

Нагадаємо, Kyivstar Cloud — це українська хмарна платформа, яка надає бізнесу та державним установам інфраструктуру IaaS, підтримку мультихмарних і гібридних рішень, сервіси резервного копіювання, big data та інструменти штучного інтелекту з локальною техпідтримкою.

Як пояснив Костянтин Вечір, директор із розвитку бізнесу на корпоративному ринку “Київстар”, інтеграція ШІ в хмару — це не лише оновлення інфраструктури, а й стратегічний крок для зміцнення технологічних можливостей України.

Завдяки цьому оновленню клієнти Kyivstar Cloud зможуть використовувати нові модулі та виконувати наступні дії:

аналізувати великі масиви даних у реальному часі завдяки машинному навчанню;

автоматизувати бізнес-процеси, зокрема пошук і збереження даних та аналітику;

запускати власні генеративні моделі штучного інтелекту;

користуватися готовими інструментами — чат-ботами, системами рекомендацій чи генераторами контенту — навіть без власної команди спеціалістів.

Клієнти вже можуть використовувати ШІ-сервіси у Kyivstar Cloud. Також вони мають можливість отримати консультації від архітекторів хмарних рішень для адаптації технологій під конкретні завдання компаній.

Нагадаємо, “Київстар” планує запуск нових послуг Starlink вже в цьому році. Оператор разом з Мінцифрою вже протестували текстові повідомлення через Starlink та звичайні смартфони