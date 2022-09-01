Lenovo на IFA 2022 – віртуальні окуляри Glasses T1, гнучкий ноутбук ThinkBook за $2499 та інші новинки

На віртуальному заході Tech Life ’22 у рамках виставки IFA 2022 компанія Lenovo показала окуляри з функцією віртуального дисплея Lenovo Glasses T1, друге покоління гнучкого ноутбука ThinkPad X1 Fold та оновлення модельного ряду інших пристроїв.

Lenovo Glasses T1 – портативний віртуальний Full HD монітор

Окуляри виглядають як… звичайні темні окуляри у товстій оправі, в них людина не схожа на персонажів фантастичних фільмів.

Glasses T1 можна підключити до пристроїв з ОС Windows або Android з повнофункціональним портом USB-C. Для iOS з роз’ємом Lightning можливе підключення через перехідник. Перед користувачем відкривається можливість грати, працювати, брати участь у відеозв’язку у будь-якому зручному місці та позі.

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Роздільна здатність віртуального екрану – 1920 х 1080 пікселів на кожне око, з частотою оновлення 60 Гц. Дисплеї окулярів із контрастністю 10000:1 виконані за технологією Micro OLED. Звуковий супровід під час сесії забезпечать два високоякісні (за запевненнями Lenovo) динаміки. При підключенні T1 до портативних пристроїв компанія обіцяє кілька годин їхньої автономної роботи.

Lenovo Glasses T1 надійдуть у міжнародний продаж у 2023 році. Ціну віртуального дисплею буде оголошено пізніше.

Друге покоління першого гнучкого ноутбука ThinkPad X1 Fold

Перший Fold пз’явився у 2020 році та був єдиним упристроєм такого типу на ринку. Новий ThinkPad X1 Fold став на 22% більшим, на 25% тоншим та отримав більш тонку рамку (не ширше 10 мм).

Товщина ноутбука у розкритому вигляді дорівнює 8,6 мм, а в закритому – 17,4 мм, вага без клавіатури та підставки не перевищує 1,28 кг. За словами Lenovo, у новій версії враховано дворічний досвід власників попереднього пристрою.

Робочий простір X1 Fold 2022 є 16,3-дюймовим сенсорним OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2024 x 2560. Його яскравість в режимі HDR досягає 600 ніт, підтримується формат Dolby Vision. Складений ноутбук оснащений процесорами Intel Core i5 та i7 12-го покоління. Максимальна конфігурація включає 1 ТБ SSD та 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5. Система працює під керуванням Windows 11 Home або Pro.

ThinkPad X1 Fold з’явиться у продажу у четвертому кварталі 2022 року за ціною $2499.

Ноутбуки, планшети, монітори

На Lenovo Virtual Tech Life ’22 представлені оновлення кількох модельних рядів компанії. Серед найцікавіших – монітори ThinkVision S25e-30 та ThinkVision T32p-30, увігнутий ThinkVision T34w-30 та дисплей для геймерів Legion Y32p-30.

Представлено другу ревізію планшетів Lenovo Tab P11 і Tab P11 Pro.

Також компанія показала ноутбук ThinkBook 16p третього покоління з частотою екрану 165 Гц і міні-комп’ютер ThinkCentre M60q Chromebox. Для детальнішого знайомства з новинками можна відвідати віртуальний виставковий зал Lenovo.

Джерело: Lenovo StoryHub