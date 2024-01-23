Лідери ігрової індустрії готуються до «‎двох років страждань»

Якщо минулий рік в індустрії відзначився звільненнями, то 2024-му прогнозують звання «‎року закриттів».

Згідно з опитуванням GamesIndustry.biz, лідери індустрії відеоігор готуються, що поточні потрясіння триватимуть до 2025 року. На їхню думку, вплив високих процентних ставок, перенасичених ігрових магазинів та обережності інвесторів призведуть до нових реструктуризацій, звільнень та закриттів.

Згідно з неофіційними даними, у 2023 році в індустрії відеоігор скоротили понад 10 000 робочих місць.

«Якщо 2023 рік був роком звільнень, то 2024 рік буде роком закриттів. Не лише розробників, але й видавців, медіа, сервісних компаній… У відеоіграх занадто багато збиткових бізнесів… Ми очікуємо до двох років болю», — каже гендиректор однієї з ігрових компаній.

За словами інвесторів, зниження процентних ставок, ймовірно, стимулюватиме до більшого фінансування — однак є чимало «‎безпечніших» цілей інвестицій, аніж відеоігри.

«Навіщо грати з ігровою компанією, коли можна просто покласти гроші в банк і заробити 5%?».

Процентні ставки тиснуть на витрати, і не лише на заробітну плату, а й на страхування, подорожі, оренду та інші бізнес-витрати — однак компенсувати це підвищенням цін на ігри можливості немає.

«У 2020 і 2021 роках надто багато ігор отримали зелене світло», — сказав один із видавців. «Нам потрібно вийти на допандемічний графік випуску, і це, мабуть, займе два роки. Ви вже бачите, як видавці підписують менше ігор. Це відбувається скрізь. Магазини переповнені, не тільки Steam, і ігри просто не забезпечують тих рівнів, які були».

Для компаній порятунком стає відмова або скорочення збиткових сфер бізнесу, чи таких, що відвертають увагу від основної пропозиції.

«Зосередженість — це нецікаво, але в багатьох випадках потрібно повернутися до основ і створити резервні копії», — сказав інший відомий бізнес-лідер.

Глобальні проблеми, які ігровий бізнес не може контролювати, так само на нього впливають.