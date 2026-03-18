"Дякую вам за працю, ваш час минув": Сем Альтман подякував програмістам

Проблема масових звільнень робітників топ-професій у майбутньому через заміну їх на ШІ не сходить з перших шпальт багатьох видань. У вчорашньому твіті генеральний директор OpenAI Сем Альтман, схоже, вирішив підлити масла у вогонь.





Тисячі технічних працівників втрачають роботу: від Atlassian, яка скорочує 1 600 посад, до фінтех-компанії Block Джека Дорсі, що звільняє майже половину свого штату. Остання хвиля скорочень у Meta, за чутками, може торкнутися приголомшливих 20% або більше працівників компанії. Спільною рисою цих руйнівних скорочень є те, що лідери індустрії вихваляють можливості штучного інтелекту, стверджуючи, що технологія зробила працівників, які опинилися під загрозою звільнення, зайвими. Чи відповідають ці твердження реальності, або ж скорочення насправді є результатом роздутого штату компаній і надмірного найму в період пандемії — це питання викликає багато дискусій.

“Я відчуваю величезну вдячність до людей, які писали надзвичайно складне програмне забезпечення символ за символом. Вже навіть важко згадати, скільки зусиль це насправді вимагало. Дякую вам за те, що довели нас до цього моменту”, — саме такий пост у Х з’явився у Сема Альтмана.

Це особливо недоречне і майже зловтішне повідомлення, яке натякає на те, що Альтман давно відмовився від ідеї справедливої компенсації творцям контенту та розробникам за їхню працю. Не є секретом, що моделі штучного інтелекту OpenAI навчалися на даних, безсоромно зібраних із мережі — суперечлива практика, яка спричинила низку судових позовів щодо порушення авторських прав.

Слова Альтмана викликали переважно негативну реакцію.

“Будь ласка. Приємно знати, що нашою нагородою є те, що наші робочі місця забирають”, — відповів один користувач.

Інші були ще менш ввічливими, називаючи його “довбаним психопатом” і “покидьком“.





“Ніщо так не говорить “вас замінюють”, як щире “дякую” від людини, яка вас замінює”, — написав один із користувачів.

Ці новини з’явилися на тлі того, як OpenAI відчайдушно намагається не відстати від конкурентів у дедалі більш насиченому сегменті корпоративного та орієнтованого на програмування програмного забезпечення зі штучним інтелектом. У понеділок The Wall Street Journal повідомила, що керівництво почало бити на сполох, закликаючи компанію подвоїти зусилля у напрямку продуктів для розробників і корпоративних клієнтів.

“Ми не можемо втратити цей момент через те, що відволікаємося на побічні завдання. Нам справді потрібно досягти результатів у продуктивності загалом і особливо у сфері бізнесу”. “, — заявила генеральна директорка з напрямку застосунків OpenAI Fidji Simo у службовій записці для співробітників, яку цитує WSJ.

Тим часом конкурент OpenAI — Anthropic — досяг значного прогресу: його чатботи Claude Code і Cowork минулого місяця спровокували розпродаж на трильйон доларів через побоювання, що ШІ може зробити традиційне корпоративне програмне забезпечення пережитком минулого. Коротко кажучи, важко не сприймати останній твіт Альтмана як зневажливий жест, що прямо використовує поширені страхи щодо “апокаліпсису робочих місць” через ШІ для просування можливостей продуктів його компанії. У виконанні Альтмана навіть подяка звучить як нова форма звільнення — коротка, ввічлива і без вихідної допомоги.

Джерело: Futurism