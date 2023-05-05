Lockheed Martin і Raytheon розробляють наземні системи для мережі секретного супутникового зв’язку США, який працюватиме у випадку ядерної війни

Lockheed Martin і Raytheon отримали контракти на $30 млн із Космічними силами США на розробку проєктів наземних систем управління у межах проєкту Evolved Strategic Satcom (ESS) – секретної супутникової мережі, стійкої до ядерних атак.

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Конкуренті проєкти супутників розробляють Boeing і Northrop Grumman. Загалом протягом 5 наступних років Пентагон планує витратити 6,5 млрд на програму стійкого до ядерних атак супутникового зв’язку.

Супутники ESS призначені для розширення та, зрештою, заміни мережі Advanced Extremely High Frequency (AEHF), яку створила Lockheed Martin (Northrop Grumman розробила корисне навантаження AEHF).

Супутники ESS і наземні системи управління стануть частиною архітектури ядерного зв’язку США, яка дозволить президенту через військовий ланцюжок командувати та контролювати стратегічні бомбардувальники, балістичні підводні човни та міжконтинентальні балістичні ракети.

Кожна з компаній матиме 18 місяців на створення прототипів, один з яких оберуть для подальшої розробки.

Джерело: Space News