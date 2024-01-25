Новини Софт 25.01.2024 о 15:05 comment views icon

Лише за ордерами. Amazon обмежить доступ поліції до отримання відео з розумних дверних дзвінків Ring

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Лише за ордерами. Amazon обмежить доступ поліції до отримання відео з розумних дверних дзвінків Ring

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З наступного тижня компанія вимкне Request For Assistance програму, яка дозволяла правоохоронцям отримувати записи з розумних дверних дзвінків та камер спостереження користувачів. Надалі служби мають отримати й надати офіційний ордер, щоб використовувати ці дані, повідомляє Bloomberg.

Тим часом критиці піддавалась і практика компанії, яка дозволяла поліції майже безперешкодно отримувати доступ до записів з розумних дверних дзвінків чи камер спостереження Ring. На початку компанія надсилала користувачам листа із проханням поділитися відео з поліцією добровільно, а вже у 2021-му вимагала від правоохоронців та пожежників оприлюднювати ці запити через окрему програму Neighbors. Нині ж доступ до відео нададуть лише за офіційним ордером.

Натомість Ring «‎присвятить свої ресурси новим продуктам і програмам у Neighbors» — додатку, який надає попередження про злочини та безпеку в реальному часі від сусідів та місцевих правоохоронних органів.

Критикували компанію й через те, що записи з пристроїв Ring нерідко з’являлися в інтернеті. У 2022 році Amazon та MGM навіть анонсували телешоу Ring Nation з вірусними відео, знятими розумними дверними дзвінками та камерами.

Торік у грудні Google також заявила, що змінить функцію історії місцезнаходжень на Картах, усунувши можливість для поліції запитувати дані про всіх, хто знаходився поблизу місця злочину.

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