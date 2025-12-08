MacBook Pro M5 вижив після наїзду автомобіля: лише кілька подряпин

Власник переїхав MacBook Pro M5 — ноутбук майже не постраждав

Класичний алюмінієвий моноблочний ноутбук знову довів свою міцність: власник нового MacBook Pro M5 випадково переїхав пристрій своїм авто — і той відбувся лише кількома дрібними подряпинами. Цю історію розповів користувач Reddit під ніком Solid-Associate6144, який щойно придбав ноутбук і спершу вважав, що такі моделі надто крихкі.

Ситуація сталася через банальну звичку покласти речі на дах авто “буквально на хвилинку”. Власник забув про MacBook Pro M5, рушив, а комп’ютер злетів під колеса. Пошуки тривали пів години — і, коли він знайшов ноутбук, результат здивував: на корпусі було лише кілька подряпин. Жодних вм’ятин, шпарин чи зламаних петель.

Деякий захист дала проста бюджетна тканинна сумка — вона прийняла на себе контакт з колесом. Проте, як відзначають сам користувач і коментатори, 99% інших ноутбуків у такій ситуації були б розчавлені повністю. Саме тут і проявляється перевага конструкції Apple: цільний алюмінієвий корпус, жорсткі кришка й основа, а також петлі, розраховані на роки використання.

Деякі коментатори припустили, що свою роль зіграла фізика: маса авто розподілилась на відносно велику площу, тому тиск на конкретну точку не став критичним. Але навіть за таких умов подібне “випробування” вбило б більшість ноутбуків з пластиковим корпусом. MacBook Pro знову підтвердив репутацію “броньованого ноутбука”: свого часу один з них навіть зупинив кулю, врятувавши людині життя.

Джерело: wccftech