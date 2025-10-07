У США відкрили першу школу із ШІ-викладачем — рік навчання коштує від $40 000

Depositphotos

У США відкрили першу школу, де навчання веде штучний інтелект — школярам треба витратити вранці лише близько двох годин. А потім переходити до практики.

Якщо школи ОАЕ додають ШІ в навчальний процес, то США пішли далі. Напевне варто було очікувати, що з’явиться приватна школа, яка пропонує учням не слухати уроки та не починати день з підручників. Саме так робить Alpha в Остіні, штат Техас, куди приймають учнів четвертого і п’ятого класів. Діти навчаються через ШІ-платформу перед комп’ютерами за індивідуальними заняттями. Алгоритм на базі ШІ підлаштовує математику, науку й читання під темп кожної дитини.

Дорослі в класі тут називаються гідами, а не вчителями. Вони не викладають матеріал напряму, а стежать, щоб учні не втрачали мотивацію, підтримують і допомагають.

“Я не думаю, що це заміна [вчителів] — швидше, платформа просто працює паралельно”, — каже гід Люк Філліпс про роль ШІ-викладачів.

Після ранкових занять школярі переходять до практики: працюють над проєктами, вчать фінансову грамотність і публічні виступи. Засновниця школи Маккензі Прайс каже, що завдання моделі — дати дітям більше індивідуального часу та можливість вчитися у власному ритмі. На її думку, саме такі навички є “неоціненними” і дають учням перевагу в майбутньому.

А от ціна за навчання преміальна: навчання тут $40 000 на рік. Нібито за те, що їхні учні входять до 1% найкращих за результатами стандартизованих тестів. Уряд знає про існування школи, оскільки її минулого місяця відвідала міністр освіти США Лінда Макмегон. Загалом мережа налічує 16 кампусів і приваблює увагу великих спонсорів. Проєкт активно розвивається з 2014 року.

Критики ж називають школу “експериментом для багатих” і сумніваються в ефективності ШІ-освіти, яку поки що масово не перевірено. До того ми точно не знаємо, яка модель ШІ використовується на платформі Alpha. Якщо уявити загальновідомі, то для українців вони б навряд чи підійшли — ChatGPT та жоден інший чатбот не зміг скласти ЗНО з української мови. Проте самі учні в захваті від навчання: один з них Сміт Адреон називає програму “дивовижною”. Яка школа на практиці та чи будуть результати дійсно ефективні — питання відкрите. Зате точно відомо ось що: учням не треба жартувати з чатботами, якщо не бажають опинитися за ґратами.

