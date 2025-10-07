Новини ШІ 07.10.2025 comment views icon

У США відкрили першу школу із ШІ-викладачем — рік навчання коштує від $40 000

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

У США відкрили першу школу із ШІ-викладачем — рік навчання коштує від $40 000
Depositphotos

У США відкрили першу школу, де навчання веде штучний інтелект — школярам треба витратити вранці лише близько двох годин. А потім переходити до практики.

Якщо школи ОАЕ додають ШІ в навчальний процес, то США пішли далі. Напевне варто було очікувати, що з’явиться приватна школа, яка пропонує учням не слухати уроки та не починати день з підручників. Саме так робить Alpha в Остіні, штат Техас, куди приймають учнів четвертого і п’ятого класів. Діти навчаються через ШІ-платформу перед комп’ютерами за індивідуальними заняттями. Алгоритм на базі ШІ підлаштовує математику, науку й читання під темп кожної дитини.

Дорослі в класі тут називаються гідами, а не вчителями. Вони не викладають матеріал напряму, а стежать, щоб учні не втрачали мотивацію, підтримують і допомагають.

“Я не думаю, що це заміна [вчителів] — швидше, платформа просто працює паралельно”, — каже гід Люк Філліпс про роль ШІ-викладачів.

Після ранкових занять школярі переходять до практики: працюють над проєктами, вчать фінансову грамотність і публічні виступи. Засновниця школи Маккензі Прайс каже, що завдання моделі — дати дітям більше індивідуального часу та можливість вчитися у власному ритмі. На її думку, саме такі навички є “неоціненними” і дають учням перевагу в майбутньому.

А от ціна за навчання преміальна: навчання тут $40 000 на рік. Нібито за те, що їхні учні входять до 1% найкращих за результатами стандартизованих тестів. Уряд знає про існування школи, оскільки її минулого місяця відвідала міністр освіти США Лінда Макмегон. Загалом мережа налічує 16 кампусів і приваблює увагу великих спонсорів. Проєкт активно розвивається з 2014 року.

Критики ж називають школу “експериментом для багатих” і сумніваються в ефективності ШІ-освіти, яку поки що масово не перевірено. До того ми точно не знаємо, яка модель ШІ використовується на платформі Alpha. Якщо уявити загальновідомі, то для українців вони б навряд чи підійшли — ChatGPT та жоден інший чатбот не зміг скласти ЗНО з української мови. Проте самі учні в захваті від навчання: один з них Сміт Адреон називає програму “дивовижною”. Яка школа на практиці та чи будуть результати дійсно ефективні — питання відкрите. Зате точно відомо ось що: учням не треба жартувати з чатботами, якщо не бажають опинитися за ґратами.

Джерело: CBS News

Популярні новини

arrow left
arrow right
Джеймс Кемерон вважає ШІ однією з трьох екзистенційних загроз: "Небезпека апокаліпсису в стилі Термінатора існує"
DeepSeek не любить "ворогів" Китаю: звіт показав, що ШІ видає вдвічі гірші результати для Тайваню та інших
Ілон Маск шукає "тренера з відеоігор" для Grok — платять до $100 за годину
Український сервіс WTG запустив ШІ-асистента для вибору відеоігор
Віцепрезидент Microsoft: Windows 2030 обійдеться без миші й клавіатури, керуватимуть голос та ШІ
"Я ганьба професії і цієї планети": код із помилками довів ШІ Gemini до істерики в "петлі самозневаги"
"Київстар" запустив ШІ-платформу: охочі зможуть розгортати хмарний ШІ локально в Україні
Психоз плюс "Боббі" з ChatGPT: ексдиректор Yahoo вбив себе і матір
Ілон Маск призначив керувати навчанням Grok студента в академвідпустці, котрий одразу звільнив з xAI 100 людей
OpenAI представила моделі ШІ gpt-oss для запуску на відеокарті або ноутбуці
Труїв себе через поради ChatGPT: чоловік потрапив до психлікарні після вживання броміду натрію
Uber використовує таксистів з Індії для навчання ШІ
Пілот F-35 ВПС США майже годину марно розмовляв з техпідтримкою Lockheed — літак розбився
Tesla втрачає США: менше ніж 40% на ринку електромобілів
Google повертає офлайн-співбесіди для IT-фахівців через шахрайство з ШІ "поза кадром"
Мовні моделі ШІ ненадійні, однобічні та надто впевнені, — дослідження
Індустрія штучного інтелекту у величезному кредиті з сумнівним поверненням: "Фінансування на 20-30 років без перспектив на п’ять"
Ілон Маск позивається до Apple та OpenAI через ймовірну монополію ChatGPT на iPhone
Листи, створені або значно перероблені ШІ, здаються нещирими та непрофесійними, — дослідження
Отаке майбутнє: інженер з США безплатно відновлює старі таксофони для регіонів без мобільного зв'язку
OpenAI йде в кіно: створений ШІ анімаційний фільм Critterz представлять в Каннах
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати