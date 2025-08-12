Новини IT-бізнес 12.08.2025 comment views icon

Колишній бізнес-директор Google X назвав "100% нісенітницею" створення нових робочих місць завдяки ШІ

Андрій Русанов

Колишній бізнес-директор Google X Мо Гавдат на подкасті Diary of a CEO / YouTube

Мо Гавдат, колишній директор з питань ділових відносин Google X, не пропагує жодних втішальних ідей щодо ролі ШІ на ринку праці. Звільнять — і все.

Google X — компанія під патронатом одного з засновників Google Сергія Бріна. Вона розробляє близько сотні високотехнологічних проєктів, як космічний ліфт, окуляри доповненої реальності, самокеровані автомобілі, нейронні мережі тощо. Один з її керівників у минулому, Мо Гавдат заперечує ідею про те, що штучний інтелект позбавить людей роботи, але натомість створить нові робочі місця.

За словами Гавдата, штучний інтелект буде кращим за людей у всьому, включаючи посаду генерального директора. Він каже, що настане час, коли більшість некомпетентних CEO “будуть замінені”. Щобільше, він вважає єдиним шляхом для людства бути успішним як вид та “потрапити у краще місце” заміну “злих” керівників-людей ШІ. У подкасті Diary of a CEO керівник зазначив, що ідея створення робочих місць для людей за допомогою штучного інтелекту — «стовідсоткове лайно».

Як приклад Гавдат використав власний стартап у сфері штучного інтелекту Emma.love. Він розповів, що зміг створити застосунок за допомогою лише двох інших програмістів — завдання для якого раніше знадобилося б понад 350 розробників. Але, хоча колишній керівник Google стверджує, що зміна парадигми неминуча, світ, котрий використовує штучний інтелект, не є таким вже поганим.

“Нас ніколи не змушувало [природне життя] прокидатися щоранку та просто займати 20 годин на день роботою. Ми не створені для цього. Ми визначили своє призначення як роботу. Це капіталістична брехня”

Будівельники перемагають програмістів: Microsoft розповіла, які професії замінить штучний інтелект

Adobe та деякі інші компанії стверджують, що інтеграція штучного інтелекту здатна створити робочі місця у той час, коли знищує інші. Білл Гейтс нтомість каже про значне звільнення від роботи як такої та триденний робочий тиждень, без надання альтернатив. CEO Anthropic Даріо Амодей теж вважає, що ШІ замінить людей майже скрізь. Дехто з програмістів вже опинився у трейлері через ШІ і тривалий час не бачить тих самих нових робочих місць.

Джерело: Windows Central

