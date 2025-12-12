CEO Arm каже, що фізичну працю також замінить ШІ — вставлений у роботів

Depositphotos

Фізичний штучний інтелект може стати новою великою ставкою техноіндустрії. Генеральний директор ARM Рене Гаас нещодавно спрогнозував, що розвинені роботи на базі AI-моделей замінять більшість людських працівників у найближчі 10 років.

Гаас поділився своїм баченням майбутнього заводських робочих місць в епоху агентного ШІ та робототехніки під час заходу Brainstorm AI, який Fortune провів у Сан-Франциско. Керівник Arm упевнений, що людиноподібні роботи, керовані передовими ШІ-системами, переберуть на себе більшість заводських завдань упродовж наступних п’яти–десяти років. Що ж стосується поточних проблем із глобальним ланцюгом постачання кремнію — адже лише кілька великих корпорацій контролюють ключові ресурси, як-от виробництво чипів (TSMC) та машин для травлення кремнію (ASML) — то, за словами Гааса, нам просто доведеться навчитися жити з цим.

“Я думаю, що протягом наступних п’яти років ви побачите, як великі частини заводської роботи будуть замінені роботами — і частково причина в тому, що ці роботи з фізичним ШІ можна перепрограмувати на різні завдання”, — зазначив Гаас.

Фізичний ШІ вважається наступним лідером досліджень у сфері роботів та інших фізичних пристроїв, створених для імітації людської праці. NVIDIA пояснює, що фізичний ШІ може забезпечити камери, роботів, безпілотні автомобілі та інші автономні системи значно глибшим “розумінням” фізичного світу. Теоретично такі системи здатні сприймати, інтерпретувати та діяти, виконуючи складні завдання за межами цифрового середовища. Автоматизація вже відіграє ключову роль у виробництві. За словами Гааса, сучасні робототехнічні технології досі оптимізовані під одноцільові завдання. І апаратне забезпечення, і програмне створюються для конкретних операцій, що обмежує їхню здатність легко адаптуватися до нових видів роботи.

Завдяки фізичному ШІ людиноподібні роботи зможуть подолати це обмеження, «вивчаючи» необхідні дії безпосередньо під час роботи. Керівник ARM уявляє заводи майбутнього так, що універсальні роботи зможуть швидко перемикатися між різними завданнями, замінюючи значну частину людського персоналу, який сьогодні працює поруч із одноцільовими роботами. Для пояснення потенціалу фізичного ШІ Гаас навів приклад автономних таксі. Роботаксі Waymo досі покладаються на складні апаратні системи — радар, лідар і численні камери. За його словами, у найближчі роки ці вимоги можуть зменшитися, оскільки більш просунуті моделі ШІ зможуть виконувати складні дії з меншим набором сенсорів.

ARM зараз проєктує системи-на-кристалі та інші кремнієві компоненти, що використовуються в багатьох повсякденних пристроях. Гаас зауважив, що більшість людей щодня покладається на 50-100 різних чипів ARM у своїх гаджетах і побутовій техніці — показник ефективності та зростальної складності технології. На його думку, саме ця ефективність у майбутньому може зробити людиноподібних роботів повноцінними працівниками фабрик.

Джерело: TechSpot.com