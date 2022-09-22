Малюк Йода вийде у вигляді іграшки тамагочі: віртуального Ґроґу можна годувати кальмарами, переодягати та виховувати

Компанія Bandai Namco випустить іграшку тамагочі у вигляді улюбленця багатьох малюка Йоди. Віртуальний вихованець із серіалу «Мандалорець» вимагатиме багато уваги, турботи та …їжі.

Проте справжніх шанувальників малюка це не збентежить – хто дивився «Мандалорця», чудово знає, що «почуття голоду» одна з особливостей Ґроґу.

У тамагочі буде доступно багато мініігор та нарядів, а з їжі передбачені кальмари та макарони. Втім, творці іграшки все ж таки рекомендують тут не перестаратися:

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“Якщо ви дасте Грогу занадто багато кальмарів, то реальний кальмар може стрибнути на нього”.

Слоган іграшки звучить так:

«Чи зможете успішно виховати Ґроґу? Або Темний солдат забере його першим?

Проєкт «Тамагочі» останні кілька років переживає новий виток розвитку: запускаються нові версії з камерами, «розумним годинником» та фірмовими версіями від R2-D2 до BTS.

Компанія-творець тамагочі Bandai Namco стверджує, що іграшка Ґроґу буде доступна для попереднього замовлення зовсім скоро на Amazon.

Що стосується “Мандалорця”, то серіал продовжиться третім сезоном на Disney Plus у лютому 2023 року. 22 вересня вийшли перші три епізоди останньої серії «Зоряних війн» під назвою «Андор».

Джерело: The Verge