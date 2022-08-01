Вийшов повноцінний трейлер серіалу Andor / «Андор» зі всесвіту Star Wars, прем’єра відбудеться 21 вересня

Після тизер-трейлера, анонсованого в рамках травневого заходу Star Wars Celebration, компанія Disney опублікувала повноцінний трейлер нового серіалу Andor/«Андор». Серіал стартує на стрімінговій платформі Disney+ 21 вересня, цього дня покажуть відразу три перші епізоди, решта серій виходитиме по середах.

Нагадаємо, що новий серіал присвячений повстанцю Кассіану Андору з фільму Rogue One: A Star Wars Story / «Ізгой-один. Зоряні війни: Історії». Його роль в обох випадках відіграє актор Дієго Луна, компанію якому складе Алан Тьюдік, який втілив на екрані образ імперського робота K-2SO.

Також у серіалі Andor / «Андор» знялися Форест Уітакер, Женев’єв О’Рейлі, Стеллан Скарсгард, Адріа Архона, Деніз Гоф, Кайл Соллер та Фіона Шоу.

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Цікаво, що раніше прем’єра серіалу була запланована на 31 серпня і першими мали вийти два епізоди, проте потім плани творців змінилися.

Джерело: Disney