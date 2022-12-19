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Marvel — чотириногий робот, що лазить по стінах та іншим вертикальним поверхням за допомогою електромагнітів

Marvel — чотириногий робот, що лазить по стінах та іншим вертикальним поверхням за допомогою електромагнітів

Дослідники з Корейського передового інституту науки та технологій (KAIST) разом із колегою з Університету Іллінойсу розробили робота, на ім’я Marvel: він має чотири ноги з електромагнітами, тож може лазити по металевих стінах і стелях, тим самим спрощуючи процес технічного обслуговування у певних галузях.

Marvel призначений для виконання небезпечних робіт з обслуговування великих металевих конструкцій, таких як нафтові резервуари, мости та водонапірні вежі. Він використовує комбінацію магнітних еластомерів і електромагнітів для намагнічування та розмагнічування за потреби, що дозволяє ногам робота триматись на поверхні чи робити кроки. 

Marvel — чотириногий робот, що лазить по стінах за допомогою електромагнітів. У майбутньому він зможе працювати на мостах та нафтових резервуарах
(A) Рух по вертикальній стіні. (B) Рух по стелі. (C) Подолання щілини (10 см) і перешкоди (5 см). (D) Перехід від підлоги до стіни та від стіни до стелі. (E) Вертикальне переміщення по резервуару. (F) Перенесення (ліворуч) 2 кг корисного вантажу на стіні та (праворуч) 3 кг корисного вантажу на стелі.

Перед роботою Marvel подібно до кота обережно перевіряє поверхню передніми лапами, щоб впевнитись у її стійкості.

У лабораторії роботу вдалось подолати щілини шириною 10 см та перешкоди висотою 5 см, а також переходити з горизонтальних на вертикальні поверхні й навпаки. Робот також може перевозити корисне навантаження вагою до 3 кілограмів. 

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Marvel — чотириногий робот, що лазить по стінах за допомогою електромагнітів. У майбутньому він зможе працювати на мостах та нафтових резервуарах
(A) Робот на сталевому резервуарі. (B) Електронна архітектура. (C) Механічні та електронні компоненти робота.

Під час тестування у реальних умовах Marvel без проблем дістався пильного та іржавого накопичувального резервуару зі швидкістю 0,35 метра на секунду. За потреби робот може прискорити ходу до 0,7 метра в секунду. 

Раніше Рафаель Зюфферей зі Швейцарського федерального технологічного інституту у Лозанні та його колеги створили робота-птаха з величезними кігтями: він має розмах крил 1,5 метра і вагу 700 грамів; у подальшому його можна використовувати для збору зразків у важкодоступних місцях або для вивчення дикої природи в її звичному середовищі існування.

Джерело: Science, Techspot


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