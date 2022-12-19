Marvel — чотириногий робот, що лазить по стінах та іншим вертикальним поверхням за допомогою електромагнітів

Дослідники з Корейського передового інституту науки та технологій (KAIST) разом із колегою з Університету Іллінойсу розробили робота, на ім’я Marvel: він має чотири ноги з електромагнітами, тож може лазити по металевих стінах і стелях, тим самим спрощуючи процес технічного обслуговування у певних галузях.

Marvel призначений для виконання небезпечних робіт з обслуговування великих металевих конструкцій, таких як нафтові резервуари, мости та водонапірні вежі. Він використовує комбінацію магнітних еластомерів і електромагнітів для намагнічування та розмагнічування за потреби, що дозволяє ногам робота триматись на поверхні чи робити кроки.

Перед роботою Marvel подібно до кота обережно перевіряє поверхню передніми лапами, щоб впевнитись у її стійкості.

У лабораторії роботу вдалось подолати щілини шириною 10 см та перешкоди висотою 5 см, а також переходити з горизонтальних на вертикальні поверхні й навпаки. Робот також може перевозити корисне навантаження вагою до 3 кілограмів.

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Під час тестування у реальних умовах Marvel без проблем дістався пильного та іржавого накопичувального резервуару зі швидкістю 0,35 метра на секунду. За потреби робот може прискорити ходу до 0,7 метра в секунду.

Раніше Рафаель Зюфферей зі Швейцарського федерального технологічного інституту у Лозанні та його колеги створили робота-птаха з величезними кігтями: він має розмах крил 1,5 метра і вагу 700 грамів; у подальшому його можна використовувати для збору зразків у важкодоступних місцях або для вивчення дикої природи в її звичному середовищі існування.

Джерело: Science, Techspot