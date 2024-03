Маск каже, що робот Tesla Optimus має коштувати «як половина автомобіля» — і незабаром підтримуватиме 5G

Минуло трохи більш як два роки з моменту, коли Ілон Маск оголосив, що Tesla почала рухатись в сторону розробки роботів-гуманоїдів. Компанія досить швидко показала перші прототипи (одну зібрану модель, яка ледь рухалась, і ще одну, яка стояла на підставці й махала глядачам рукою), а згодом й друге покоління роботів, які отримали деякі важливі покращення і надали більшої довіри проєкту.

У попередньому оновленні генеральний директор Tesla говорив, що Optimus «надзвичайно недооцінений» і пророкував попит, який сягатиме 10-20 мільярдів одиниць. Маск також заявляв, що роботи-гуманоїди становитимуть «більшу частину довгострокової вартості Tesla», і у майбутньому будуть присутні у кожному домі для виконання виробничих і сервісних робіт.

Аби прогнози мільярдера спрацювали, ціна має бути прийнятною. Раніше Маск говорив про $40 000 за одиницю, однак, судячи з недавнього коментаря в X, нині він розглядає значно нижчу ціну, яка становитиме менш як половину від вартості автомобіля.

Complexity per unit mass is much higher with humanoid robots, but still I think it ends up costing less than half of a car

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2024