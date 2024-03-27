Маск каже, що робот Tesla Optimus має коштувати «як половина автомобіля» — і незабаром підтримуватиме 5G

Минуло трохи більш як два роки з моменту, коли Ілон Маск оголосив, що Tesla почала рухатись в сторону розробки роботів-гуманоїдів. Компанія досить швидко показала перші прототипи (одну зібрану модель, яка ледь рухалась, і ще одну, яка стояла на підставці й махала глядачам рукою), а згодом й друге покоління роботів, які отримали деякі важливі покращення і надали більшої довіри проєкту.

У попередньому оновленні генеральний директор Tesla говорив, що Optimus «надзвичайно недооцінений» і пророкував попит, який сягатиме 10-20 мільярдів одиниць. Маск також заявляв, що роботи-гуманоїди становитимуть «більшу частину довгострокової вартості Tesla», і у майбутньому будуть присутні у кожному домі для виконання виробничих і сервісних робіт.

Аби прогнози мільярдера спрацювали, ціна має бути прийнятною. Раніше Маск говорив про $40 000 за одиницю, однак, судячи з недавнього коментаря в X, нині він розглядає значно нижчу ціну, яка становитиме менш як половину від вартості автомобіля.

Complexity per unit mass is much higher with humanoid robots, but still I think it ends up costing less than half of a car — Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2024

В іншому оновленні повідомляється, що Optimus разом з електромобілями Tesla отримають підключення до «приватної мережі 5G».

English For Tech course. Лише 7 тижнів по 20-30 хвилин щоденного навчання допоможуть вам подолати комунікативні бар'єри. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Дійзнайтеся більше

Автовиробник давно забезпечив інтернетом свої транспортні засоби — таким чином Tesla оновлює ПЗ та збирає деякі дані. Компанія починала з 3G та 4G LTE однак, судячи з опису нової вакансії, планує перейти на 5G.

Детально вимоги розписані в посадовій інструкції, яку переглянув сайт Electrek:

«Tesla шукає високомотивованого інженера з інтеграції стільникових систем для глобальної команди IT Manufacturing Solutions Engineering, щоб забезпечити найкращий у своєму класі досвід підключення для всіх автомобілів Tesla (модель S 3 X Y, Cybertruck…) і Optimus на підприємствах Tesla. Роль передбачає розуміння внутрішніх вимог клієнтів, планування та виконання процедур тестування, плавне впровадження ESIM та надійну інтеграцію в приватну мережеву інфраструктуру 5G Tesla».

Джерело: Electrek 1, 2

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!