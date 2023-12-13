Некстген-робот Tesla Optimus — більше Model S, чим Cybertruck. І трохи «‎стилю Ілона Маска»

Tesla повністю переробила свого робота-гуманоїда — Optimus Gen 2 легший на 10 кг і на 30% швидший, а рухи «теслабота» стали набагато плавнішими й він ще більше походить на людину.
Минуло трохи більш як два роки з моменту, коли Ілон Маск оголосив, що Tesla почала рухатись в сторону розробки роботів-гуманоїдів. Компанія досить швидко запустила прототипи — і до сьогодні ми бачили одну зібрану модель, яка ледь рухалась, і ще одну, яка стояла на підставці й махала глядачам рукою. Водночас на промо, яке послідувало за презентацією, роботи впевненіше ходили та взаємодіяли з довкіллям.
На заміну попереднім розробкам прийшли теслаботи другого покоління — Optimus отримав два ступені свободи в шиї, інтегровану електроніку та електропроводку, а також більш людські форми ноги з шарнірними частинами пальців і датчиками крутного моменту. Руки робота обладнанні 11 ступенями свободи, швидшими приводами та тактильними датчиками на всіх пальцях, щоб спритніше маніпулювати об’єктами.
Optimuspic.twitter.com/nbRohLQ7RH
— Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2023
Новий білий корпус тепер нагадує Model S — попередній металевий був ближчим до Cybertruck. Робот також на 10% легкий та на 30% швидший, кажуть у компанії.
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Судячи з відео, ці покращення навіть надали роботам змогу танцювати — як запевняє New Atlas, «у стилі Ілона Маска».