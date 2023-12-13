Некстген-робот Tesla Optimus — більше Model S, чим Cybertruck. І трохи «‎стилю Ілона Маска»

Tesla повністю переробила свого робота-гуманоїда — Optimus Gen 2 легший на 10 кг і на 30% швидший, а рухи «‎теслабота» стали набагато плавнішими й він ще більше походить на людину.

Минуло трохи більш як два роки з моменту, коли Ілон Маск оголосив, що Tesla почала рухатись в сторону розробки роботів-гуманоїдів. Компанія досить швидко запустила прототипи — і до сьогодні ми бачили одну зібрану модель, яка ледь рухалась, і ще одну, яка стояла на підставці й махала глядачам рукою. Водночас на промо, яке послідувало за презентацією, роботи впевненіше ходили та взаємодіяли з довкіллям.

На заміну попереднім розробкам прийшли теслаботи другого покоління — Optimus отримав два ступені свободи в шиї, інтегровану електроніку та електропроводку, а також більш людські‎ форми ноги з шарнірними частинами пальців і датчиками крутного моменту. Руки робота обладнанні 11 ступенями свободи, швидшими приводами та тактильними датчиками на всіх пальцях, щоб спритніше маніпулювати об’єктами.

Новий білий корпус тепер нагадує Model S — попередній металевий був ближчим до Cybertruck. Робот також на 10% легкий та на 30% швидший, кажуть у компанії.

Судячи з відео, ці покращення навіть надали роботам змогу танцювати — як запевняє New Atlas, «‎у стилі Ілона Маска».