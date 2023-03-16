Ілон Маск про перший орбітальний запуск Starship: «Не факт, що він дістанеться орбіти, але нудно точно не буде»

За словами засновника і генерального директора компанії SpaceX, перший в історії орбітальний запуск космічного корабля Starship, швидше за все, може закінчитися провалом.

Якщо ще точніше, то в першому польоті Starship SpaceX має близько 50% шансів на успіх, про що мільярдер заявив під час інтерв’ю на конференції Morgan Stanley:

«Я не кажу, що він вийде на орбіту, але гарантую, що нудно точно не буде».

SpaceX розробляє корабель для доставлення людей і вантажів на Місяць і Марс, а також для безлічі інших космічних місій. Starship стане найпотужнішою ракетою з коли-небудь запущених, її тяга приблизно у 2,5 раза перевершить Сатурн V, сказав Маск на конференції.

За планом тестового орбітального польоту Starship через 3 хвилини після запуску зі стартового майданчика Зоряної бази SpaceX у Техасі прискорювач Super Heavy відокремиться та приводниться в Мексиканській затоці, а Starship вийде на орбіту (не менше 160 кілометрів), виконає майже повний виток навколо планети, здійснить повторний вхід в атмосферу, загальмує двигунами й приводниться за 100 кілометрів від острова Кауаї, що входить до складу Гавайського архіпелагу. SpaceX розраховує, що весь тестовий політ триватиме 90 хвилин.

SpaceX будує кілька кораблів Starship на майданчику Starbase в Південному Техасі, і планує запустити їх відносно швидко в найближчі місяці.

«Думаю, що ми маємо приблизно 80% шансів вийти на орбіту цього року. Ймовірно, нам знадобиться ще кілька років, щоб досягти повного та швидкого повторного використання», — каже Ілон Маск.

9 лютого на майданчику Starbase у Техасі SpaceX успішно провела статичні вогневі випробування прототипа першого ступеню корабля Starship — Super Heavy B7 — у конфігурації із 33 киснево-метановими двигунами Raptor. Маск казав, що у разі успіху випробування, компанія готуватиметься до першого орбітального польоту Starship вже у березні. SpaceX ще має отримати ліцензію FAA на орбітальні запуски (зокрема виконати усі 75 заходів, які вимагає регулятор) та дозвіл на конкретний політ.

Нагадаємо, що ще наприкінці 2021 року Ілон Маск в інтерв’ю висловив сумнів, що Starship з першого разу досягне орбіти, а потім не раз повторював цю оцінку. Президентка SpaceX Гвен Шотуелл напередодні в межах 25-ї щорічній конференції FAA повідомила, що головна мета наразі — «не підірвати стартовий майданчик».

Джерело: gadgettendency