Відео дня: перший ступінь Starship випробували роботою 31 з 33 двигунів Raptor — перший орбітальний політ попередньо заплановано на 1 березня

Пізно ввечері 9 лютого SpaceX на майданчику Starbase у Техасі провела статичні вогневі випробування Super Heavy B7 Повнорозмірний 70-метровий прототип багаторазової надважкої ракети Super Heavy — першого ступеню корабля Starship у конфігурації із 33 киснево-метановими двигунами Raptor. За випробуваннями можна було стежити у прямій трансляції на YouTube-каналі SpaceX; також вже є багато фрагментів з найсоковитішими кадрами випробувань з різних ракурсів — з дрона також.

З травня 2021 року, коли Starship SN15 здійснив перший повністю успішний висотний політ, SpaceX безліч разів корегувала графік та переносила перший орбітальний політ. Наприкінці вересня 2022 року SpaceX вперше провела вогневі випробування 70-метрової ракети Super Heavy Booster 7 із 7 метановими двигунами Raptor, а у листопаді відбулися вогневі випробування Starship вже із 14 двигунами — тоді 14 двигунів Raptor 2 видали тягу 3220 тс, що більше за стартову тягу Falcon Heavy, яка становить 2326 тс. Наприкінці січня 120-метрова система (Starship SN24 + Super Heavy B7) пройшла тестову заправку у повністю зібраному вигляді (цей тест — генеральна репетиція передстартового відліку. І ось вчора відбулися вогневі випробування системи у повній конфігурації з 33 двигунами.

Це фінальне наземне випробування перед майбутньою спробою першого орбітального запуску системи, призначеної для перевезення людей на Місяць та Марс, а також для виведення вантажів на орбіту. Теоретично Super Heavy у повній конфігурації з 33 двигунами зможе видавати тягу до 7590 тс. Це більш ніж удвічі перевищує можливості поточного рекордсмена — знамениту ракету NASA Saturn V.

Відео статичних вогневих випробувань Super Heavy B7 з 33 метановими двигунами Raptor

Загалом вчорашні випробування визнані успішними. Глава компанії Ілон Маск відзначив, що команда SpaceX вимкнула один двигун безпосередньо перед початком випробувань, а ще один — вже під час тесту. Водночас 31 двигун відпрацював штатно і цього достатньо для виведення 120-метрової системи на орбіту. Прототип — у порядку. Стартовий стіл цього разу — візуально — також виглядає неушкодженим.

Кілька днів тому Ілон Маск зазначив, що у разі успіху цього випробування з 33 двигунами компанія готуватиметься до першого орбітального польоту Starship вже наступного місяця (попередньо — першого березня). Залишається отримати ліцензію FAA на орбітальні запуски Starship (нагадуємо, для цього SpaceX має виконати усі 75 заходів, які вимагає від неї регулятор) та дозвіл на конкретний політ. І, звичайно ж, забезпечити технічну готовність до польоту як прототипів, так і інфраструктури. Тут велику роль відіграє 140-метрова пусковаї вежа Mechazilla — з її допомогою SpaceX вже кілька разів з’єднувала 50-метровий корабель Starship з 70-метровим прискорювачем Super Heavy. Цю гігантську конструкцію використовуватимуть як для збирання ракет на пусковому майданчику, так і для повернення Super Heavy — вона ловитиме прискорювач після повернення. Раніше лідер SpaceX Ілон Маск проводив аналогію з механічними паличками для їжі та сценою з фільму «Малюк-каратист» (1984), де містер Міягі ловить паличками для рису муху.

Профіль тестового орбітального запуску Starship залишається незмінним — через 3 хвилини після запуску зі стартового майданчика Зоряної бази SpaceX у Техасі прискорювач Super Heavy відокремиться та приводниться в Мексиканській затоці, а Starship вийде на орбіту (не менше 160 кілометрів), виконає майже повний виток навколо планети, здійснить повторний вхід в атмосферу, загальмує двигунами й приводниться за 100 кілометрів від острова Кауаї, що входить до складу Гавайського архіпелагу. Компанія розраховує, що весь тестовий політ триватиме 90 хвилин.

Щодо першого орбітального запуску Starship, ще наприкінці 2021 року Ілон Маск в одному з інтерв’ю висловив сумнів, що Starship з першого разу досягне орбіти, а потім не раз повторював цю оцінку. Президентка SpaceX Гвен Шотуелл напередодні в межах 25-ї щорічній конференції FAA повідомила, що головна мета наразі — не підірвати стартовий майданчик. І це вже буде успіх.

Запис статичних вогневих випробувань Super Heavy B7 з 33 метановими двигунами Raptor

Наприкінці 2021-го SpaceX планувала виконати до дюжини тестових запусків Starship у 2022 році, щоб завершити програму випробувань та перейти до запуску реальних корисних навантажень у 2023 році. Наразі розробка відстає мінімум на рік від цих планів — у червні 2022-го Ілон Маск розповідав, що наступні покращені пари корабля та прискорювача з’являтимуться щомісяця, та за новим планом, цьогоріч планують зібрати 5 систем — щоб досягти мети компанії необхідно готувати в середньому по одному Starship Full Stack кожні 2,5 місяці. Також Гвен Шотуелл напередодні розповіла, що SpaceX не планує запускати людей вже у 15-му польоті корабля, а планує перед цим здійснити 100 чи 200 запусків у безпілотному варіанті. Водночас SpaceX націлюється на 2030-й рік як орієнтовний для відправлення людей на Марс. Це узгоджується з попередніми оцінками Ілона Маска — нещодавно він висловив сподівання, що людство буде жити на Марсі через 20 років.

Детальніше про ключові віхи розвитку програми, деталі першого орбітального запуску та перспективи Starship — в нашому торішньому довгочиті.