Дописи з того світу: Meta запатентувала ШІ, який "оживляє" акаунти після смерті

Depositphotos

У грудні Meta отримала патент на технологію, яка дозволяє ШІ підтримувати активність акаунтів у соцмережах навіть після смерті користувача. Документ описує використання LLM для симуляції поведінки людини на платформі.





Втім, у компанії заявили, що поки не планують впроваджувати цю розробку. Meta наголошує, що йдеться про концепцію, а не про готовий продукт.

“Мовна модель може використовуватися для симуляції користувача, коли користувач відсутній у соціальній мережі, наприклад, коли користувач бере тривалу перерву або якщо користувач помер”, — йдеться в патенті.

Патент передбачає створення цифрового профілю користувача на базі історичних даних — коментарів, вподобань, публікацій та інших взаємодій. Така система могла б автоматично реагувати на дописи інших людей, відповідати в приватних повідомленнях, а також імітувати аудіо- та відеодзвінки. Головним автором документа зазначений технічний директор Meta Ендрю Босворт, заявку було подано у 2023 році.

“Ми не маємо планів рухатися далі з цим прикладом”, — заявив представник Meta в коментарі Business Insider.

У пояснювальній частині патенту компанія окремо описує вплив зникнення користувача на його аудиторію та екосистему платформи.





“Вплив на користувачів є набагато серйознішим і постійним, якщо цей користувач помер і ніколи не зможе повернутися на платформу соціальної мережі”, — зазначається в документі.

Професорка Бірмінгемського університету Едіна Гарбиня, яка досліджує цифрові права та посмертну приватність, звертає увагу на ширші наслідки таких рішень.

“Це зачіпає не лише юридичні питання, а й багато дуже важливих соціальних, етичних і глибоко філософських питань”, — сказала Гарбиня.

Водночас Meta вже багато років експериментує з темою цифрової спадщини. Близько десяти років тому Facebook запровадив функцію “контакту спадщини” для керування акаунтом після смерті власника. У 2023 році Марк Цукерберг публічно допускав ідею взаємодії з цифровими образами померлих.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“Якщо хтось втратив близьку людину і переживає горе, можуть існувати способи, за допомогою яких можливість взаємодіяти або знову пережити певні спогади могла б бути корисною”, — сказав тоді Цукерберг.

Подібні підходи вже обговорюються та реалізуються в індустрії. У 2021 році Microsoft запатентувала чатбота для симуляції померлих людей. Стартап Replika був заснований у 2015 році Євгенією Куйдою після втрати друга, а You, Only Virtual (YOV) з’явився у 2020 році після того, як у матері його засновника Джастіна Гаррісона діагностували рак.

“Усі в технологічному світі думали про це вже певний час, щойно в нас з’явилися прориви в генеративному ШІ. Ми можемо лише покращувати те, що пропонуємо людям”, — сказав Гаррісон, додавши, що ресурси для тих, хто переживає горе, “жахливі” з самого початку. Я думаю, ми маємо моральний обов’язок, якщо маємо потенціал, робити для цих людей більше, ніж робимо”, — запевняє Гаррісон.

Гарбиня також вказує на можливу економічну мотивацію таких рішень для платформ.

“Це більше залучення, більше контенту, більше даних — більше даних для нинішнього і майбутнього ШІ. Я бачу бізнес-стимул для цього. Мені просто цікаво побачити, як, коли і чи вони взагалі впровадять цю інновацію”, — сказала Гарбиня.

У Business Insider тему підсумовують жорстко й лаконічно: “Нехай мертві залишаються мертвими”. Питання в тому, чи залишиться ця технологія лише патентом, чи з часом стане частиною цифрової реальності.

Джерело: Business Insider