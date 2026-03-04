banner
Розумні окуляри Meta можуть передавати приватні відео та фінансові дані модераторам

Вадим Карпусь

Розумні окуляри Meta можуть передавати приватні відео та фінансові дані модераторам
Розумні окуляри Meta Ray-Ban Display з банківською картою / Google Gemini

Користувачі розумних окулярів Meta з функціями ШІ можуть навіть не підозрювати, що відео з їхнього поля зору переглядають живі модератори за межами Європейського Союзу. Про це повідомляє шведське видання Svenska Dagbladet. При цьому сторонні глядачі можуть отримувати доступ до інтимних відео та конфіденційної фінансової інформації, які потрапляють у камери окулярів.


Йдеться про моделі на кшталт Meta Ray-Ban Display та інші окуляри з підтримкою Meta AI. Вони дозволяють записувати відео від першої особи або ставити запитання голосовому асистенту, який аналізує те, що “бачить” користувач. Однак, щоб скористатися функціями ШІ, власник має погодитися з умовами сервісу Meta. Ці умови дозволяють перегляд і аналіз зібраних даних людьми. Причина залучення модераторів полягає в тому, великі мовні моделі потребують людської “розмітки” — спеціалісти вручну анотують зображення та відео, щоб навчити систему краще розпізнавати об’єкти й контекст.

Що саме бачать модератори Meta

За даними розслідування, працівники в Кенії, які займаються так званою ШІ-анотацією, розповіли журналістам, що переглядали відео з оголеними людьми, сценами відвідування туалету та сексуальної активності. Також у матеріалах траплялися номери банківських карток та інша конфіденційна фінансова інформація.

Фактично будь-яке відео, записане через окуляри з активованим ШІ, може потрапити на перегляд живим людям. Часто такі дані опрацьовують у Найробі, де, за словами журналістів, працюють низькооплачувані модератори.


Юрист із захисту даних, якого цитує Svenska Dagbladet, наголошує, що подібна практика підпадає під дію європейського регламенту GDPR, який вимагає прозорості щодо обробки персональних даних. Користувач має чітко розуміти, хто і з якою метою переглядає його контент.

Водночас журналісти зазначають, що отримати доступ до політики конфіденційності носимих пристроїв Meta було непросто — довелося пройти кілька етапів пошуку. У документі вказано, що чутливі дані можуть перевіряти як автоматизовані системи, так і люди. Відповідальність за те, щоб не фіксувати конфіденційну інформацію, компанія покладає на самого користувача.

Meta відмовилася коментувати деталі розслідування. У компанії лише заявили:

“Коли використовується live AI, ми обробляємо цей медіаконтент відповідно до Умов використання Meta AI та Політики конфіденційності”.

Іншими словами, читайте уважно те, що написано дрібним шрифтом і не світіть конфіденційну або чутливу інформацію перед камерами.

Чатбот Meta AI видавав номер журналіста Business Insider за свій — тепер чоловіка тероризують незнайомці

Джерело: Engadget

