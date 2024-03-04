Meta погрожує видалити всі акаунти Oculus в кінці місяця. Щоб не втратити ВР-контент й ігри, користувачам треба перейти на акаунт Meta

Meta надіслала користувачам електронного листа, де повідомила, що видалить акаунти Oculus 29 березня 2024 року та унеможливить повторну активацію або отримання застосунків, внутрішньо-магазинних покупок, кредитів магазинів тощо. Користувач втратить свої досягнення, список друзів і будь-який контент, створений за допомогою облікового запису Oculus, якщо не перейде на обліковий запис Meta до цього часу.

Облікові записи Oculus були на шляху до закриття з 2020 року, коли компанія, тоді відома як Facebook, почала вимагати від нових користувачів реєструватися за допомогою облікових записів Facebook. Однак у 2022 році вона додала можливість створити обліковий запис Meta, запропонувавши альтернативу користувачам, які не хотіли прив’язувати свій обліковий запис Facebook до гарнітури Quest, передає The Verge.

Перенести свій обліковий запис можна за цим посиланням та зареєструвати обліковий запис Meta з тією ж електронною адресою, яка використовувалася для Oculus. Звідти користувач матиме доступ до всіх ігор, даних та інших покупок облікового запису Oculus.

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