Ubisoft готується до рецесії — серйозно врізає бюджети, переносить Avatar: Frontiers of Pandora на 2023-2024 роки та відміняє відразу чотири гри

Компанія Ubisoft, один з найбільших розробників та видавців відеоігор у світі, під час квартального звіту повідомила про низку важливих змін у розкладі майбутніх релізів — керівництво відтермінувало вихід Avatar: Frontiers of Pandora та ще однієї гри, а також скасувало зразу чотири проєкти, включно з «королівську битву» Ghost Recon Frontline. Одразу після цього профільне ігрове видання Kotaku з посиланням на внутрішній лист зі зверненням гендиректора Іва Гійемо до співробітників повідомило, що видавництво розпочало повноцінну підготовку до рецесії.

Ubisoft (знову) перекроює плани та розклад майбутніх релізів

Avatar: Frontiers of Pandora — наступна AAA-гра за «Аватаром» від авторів The Division, яку вперше анонсували ще у 2017 році, проте перший трейлер показали лише на торішній E3. Спочатку пригодницький бойовик від першої особи з відкритим світом у всесвіті Джеймса Кемерона планувався на кінець 2022 року. Вочевидь якраз під прем’єру продовження оригінального фільму «Аватар» 2009 року — прем’єра «Шлях води» запланована на 16 грудня. Тепер Ubisoft Massive планує реліз гри за «Аватаром» у проміжку між квітнем 2023-го і березнем 2024-го. Точного вікна релізу наразі немає.

«Ми хочемо зробити [Аватар] брендом індустрії відеоігор. Для нас дуже важливо, вийти з чимось ідеальним». Ів Гійемо, CEO Ubisoft

Наприкінці червня журналіст Том Гендерсон повідомляв, що Ubisoft планувала випустити Frontiers of Pandora 18 листопада 2022 року — цю дату повідомляли ритейлери, для яких новина про перенесення гри стала великою несподіванкою. Водночас автор Kotaku розповідає, що під час розробки виникли певні складнощі, після чого на допомогу у команду, яка займається Avatar: Frontiers of Pandora, з іншого проєкту перевели продюсера іншого значущого тайтлу.

Разом з Frontiers of Pandora на 2023-24 роки переїхала неназвана та поки неанонсована преміум-гра «не таких великих масштабів», яка спочатку планувалася на 2022-2023 рр. Імовірно, цим таємничим проєктом є сюжетна гра у серії Assassin’s Creed під робочою назвою Project Rift.

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Під час конференц-дзвінка з інвесторами за підсумками кварталу Ubisoft повідомила про скасування чотирьох майбутніх ігор. Серед них — проблемні Ghost Recon Frontline та Splinter Cell VR. Ще дві гри — невідомі проєкти, які досі не були анонсовані. Ніяких додаткових пояснень щодо такого рішення Ubisoft не надала.

У графіку Ubisoft на цей рік лишаються тактична екшен-стратегія Mario + Rabbids: Sparks of Hope (виходить 20 жовтня) та багатостраждальний піратський екшен у відкритому світі Skull and Bones (8 листопада).

Скорочення витрат та оптимізація ресурсів

На тлі наближення глобальної рецесії через війну в Україні провідні світові компанії й бренди з різних сфер масово ріжуть витрати та уповільнюють наймання нових співробітників, тож Ubisoft — чергове ім’я у списку, що невпинно зростає.

У минулому кварталі Ubisoft виторгувала 239,3 млн євро — на 10% менше, ніж у першому кварталі 2021 року, але дещо вище власного прогнозу компанії. Частка «цифрових» продажів — трішки менше ніж 90%. Водночас 52,3% від доходу забезпечили мікротранзакції та DLC. І хоча Ubisoft як і раніше прогнозує покращення фінансових показників за підсумками року — очікується прибуток у 400 мільйонів євро — керівництво, схоже, вже готується до непростих часів. На це вказують не тільки перекроювання планів, але й інші заходи та зміни у стратегії, які випливають зі звіту Kotaku.

У квартальному звіті компанія згадала про «адаптацію до невизначеної економічної ситуації», а у внутрішньому листі, копію якого одержала редакція Kotaku, Ів Гійемо повідомляє, що витрати на найближче майбутнє скоротять, лишать лише «найнеобхідніші» статті бюджету та змінять пріоритети.

«У теперішній економічній ситуації ретельне та стратегічне управління нашими інвестиціями є надзвичайно важливим — як ніколи раніше. Тому ми маємо серйозно обмежити витрати, заливши лише найнеобхідніше та піддати сумніву звичні дії та рішення, а заразом переосмислити та перевинайти себе як колектив, щоб отримати переваги у сенсі витрат, гнучкості та ефективності» Іва Гійемо, CEO Ubisoft

Кілька співробітників на умовах анонімності розповіли Kotaku, що різні студії Ubisoft майже перестали підвищувати зарплату, уповільнили найманням нових співробітників та «заморозити» бюджети за поточними проєктами. Ця нова хвиля жорсткої економії спостерігається не тільки у геймдеві, але й багатьох інших сферах — вже зараз Apple, Google, Meta та багато інших технологічних гігантів готуються до потенційної глобальної рецесії.

Нова стратегія Ubisoft — Assassin’s Creed + мобільні ігри?

Assassin’s Creed (цьогоріч серія відзначає своє 15-річчя) наразі лишається одним з небагатьох відкритих вікон можливостей для Ubisoft, тож у майбутньому французька компанія, найімовірніше, зосередиться на цій медіафраншизі, а також мобільних іграх з очевидних причин (доказом тому є нещодавній анонс The Division Resurgence).

Наступна велика презентація ігор Ubisoft Forward запланована на 10 вересня — на заході, серед іншого, Ubisoft обіцяє розповісти про майбутнє серії Assassin’s Creed. Окрім вже згаданої вище Project Rift у повідомленнях ЗМІ згадується ще один проєкт в серії Assassin’s Creed — Project Red. Але поки щодо нього є багато суперечливих повідомлень. Авторитетний журналіст Bloomberg Джейсон Шрайєр у повідомленні від 21 липня відзначив, що Project Red стане частиною онлайн-платформи Assassin’s Creed Infinity. І поки що не дуже зрозуміло, що саме являтиме собою ця гра.