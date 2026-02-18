tradfi
Новини Софт 18.02.2026 comment views icon

Meta "вбиває" Messenger.com: що зміниться для користувачів ПК?

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Meta “вбиває” Messenger.com: що зміниться для користувачів ПК?
Depositphotos

Meta оголосила про закриття Messenger.com на ПК вже з квітня цього року.


Офіційно у компанії зазначили, що месенджер припинить роботу вже з березня. З квітня всі, хто намагатиметься отримати доступ до своїх чатів через вебсайт, автоматично переспрямовуватимуться на facebook.com/messages.

Закриття десктопного застосунку сталось кілька місяців тому. Meta за 60 днів попередила користувачів та припинила роботу Messenger для ПК 15 грудня минулого року. Ті, хто використовує Messenger без облікового запису Facebook, зможуть продовжувати спілкуватись у мобільному застосунку. Однак єдиним доступним варіантом для відправки повідомлень з ПК залишатиметься facebook.com/messages.

Meta з 2023 року інтегрує Messenger назад у Facebook і закриття версії застосунку для ПК це останній крок у цьому напрямку. Рішення, однак, викликало невдоволення користувачів на Reddit. Більшість не розуміє, навіщо завантажувати усю стрічку сповіщень Facebook, якщо їх цікавить лише спілкування у месенджері. Інший користувач зазначив, що останній раз заходив у соцмережу ще до пандемії COVID-19, а тепер буде змушений заново активувати акаунт або користуватись виключно мобільною версією. 


Ми писали, що у грудні Meta отримала патент на технологію, яка дозволяє ШІ підтримувати активність акаунтів у соцмережах навіть після смерті користувача. Документ описує використання LLM для симуляції поведінки людини на платформі.

Минулорічний звіт Reuters також показав, що Meta щорічно заробляє мільярди доларів на шахрайській рекламі та нелегальних продуктах у Facebook, Instagram та WhatsApp. Між тим Facebook увімкнув в Україні нові механізми монетизації. Українські контент-мейкери Facebook з 5 000-10 000 підписників отримали перші гроші від Meta за свій контент.

Facebook намагається виманити дані для свого ШІ з вашої галереї і ще не опублікованих фото

Спецпроєкти
12 технологічних подарунків для геймера до Дня закоханих
ITForce як digital-агенція: чому міжнародні сертифікації мають значення для бізнесу

Джерело: PiunikaWeb

Популярні новини

arrow left
arrow right
Марк награвся у метавсесвіт: Meta закриває три VR-студії
Дописи з того світу: Meta запатентувала ШІ, який "оживляє" акаунти після смерті
29 років потому: у Microsoft Office 97 виявили приховану великодку
Як тобі таке, Ілон Маск? Threads обійшла X за кількістю щоденних мобільних користувачів
Nova Launcher повертається з рекламою і подальшою підтримкою
OpenAI може залишитися без коштів уже до середини 2027 року, — аналітики
"Instagram — не наркотик, 16 годин — не залежність": CEO платформи зробив заяву
Facebook увімкнув в Україні монетизацію для сторінок з 5000+ підписниками
Microsoft, Meta та Amazon платитимуть "Вікіпедії" за навчання ШІ — компанії уклали угоду
Google Translate пропонуватиме альтернативні варіанти перекладу
Індустрія штучного інтелекту приховує $120 млрд боргу за центри обробки даних
Без ексклюзиву: Instagram дозволить видаляти себе зі списку "Близьких друзів”
Telegram залишається головним джерелом новин в Україні: близько 90% серед молоді, популярніший за ТБ
Учасники Google Meet тепер можуть зайти на відеоконференції Microsoft Teams (і навпаки)
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати