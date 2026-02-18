Meta “вбиває” Messenger.com: що зміниться для користувачів ПК?

Depositphotos

Meta оголосила про закриття Messenger.com на ПК вже з квітня цього року.





Офіційно у компанії зазначили, що месенджер припинить роботу вже з березня. З квітня всі, хто намагатиметься отримати доступ до своїх чатів через вебсайт, автоматично переспрямовуватимуться на facebook.com/messages.

Закриття десктопного застосунку сталось кілька місяців тому. Meta за 60 днів попередила користувачів та припинила роботу Messenger для ПК 15 грудня минулого року. Ті, хто використовує Messenger без облікового запису Facebook, зможуть продовжувати спілкуватись у мобільному застосунку. Однак єдиним доступним варіантом для відправки повідомлень з ПК залишатиметься facebook.com/messages.

Meta з 2023 року інтегрує Messenger назад у Facebook і закриття версії застосунку для ПК це останній крок у цьому напрямку. Рішення, однак, викликало невдоволення користувачів на Reddit. Більшість не розуміє, навіщо завантажувати усю стрічку сповіщень Facebook, якщо їх цікавить лише спілкування у месенджері. Інший користувач зазначив, що останній раз заходив у соцмережу ще до пандемії COVID-19, а тепер буде змушений заново активувати акаунт або користуватись виключно мобільною версією.





Ми писали, що у грудні Meta отримала патент на технологію, яка дозволяє ШІ підтримувати активність акаунтів у соцмережах навіть після смерті користувача. Документ описує використання LLM для симуляції поведінки людини на платформі.

Минулорічний звіт Reuters також показав, що Meta щорічно заробляє мільярди доларів на шахрайській рекламі та нелегальних продуктах у Facebook, Instagram та WhatsApp. Між тим Facebook увімкнув в Україні нові механізми монетизації. Українські контент-мейкери Facebook з 5 000-10 000 підписників отримали перші гроші від Meta за свій контент.

