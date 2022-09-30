Meta заблокувала застосунок The OG App для доступу в Instagram без реклами — наступного дня після його запуску

Днями було запущено застосунок The OG App, який забезпечував звичну роботу в соцмережі Instagram, але не демонстрував рекламу у стрічці, на відміну від офіційного клієнта. Але лише через день після виходу він був видалений з Apple App Store. У Meta підтвердили, що вжили «примусових заходів» проти сервісу.

«Цей застосунок порушує наші правила, і ми вживаємо всіх необхідних заходів», – йдеться в заяві представника Meta.

Однак не уточнюється, які саме дії робилися і чи зв’язувалася компанія з Apple. Водночас Meta вказує на правила щодо сайтів-клонів.

«Сайт-клон — це сторонній сайт, який повністю або частково дублює вміст наявного сайту», – пояснює Мета.

У The OG App написали у Twitter, що вся їхня команда була назавжди заблокована у Facebook та Instagram через їхні зв’язки з сервісом.

Meta has banned the personal Facebook (not linked to OG) and Instagram (linked to OG) accounts for everyone on our team, permanently. Meta is intent on taking extraordinary measures to suppress and censor us simply because we did right by their users. pic.twitter.com/JOzJ81p81k — The OG App 🔗 (@TheOGapp_) September 28, 2022

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Надалі Apple підтвердила, що застосунок було видалено з її магазину через порушення правил App Store, які забороняють розробникам використовувати сторонні сервіси без дозволу. Компанія також заявила, що несанкціоноване використання Instagram застосунком The OG App становить загрозу безпеці.

За даними TechCrunch, застосунок The OG App розроблявся понад рік. Автори говорили, що хочуть надати «чистішу» версію Instagram без реклами. У застосунку були канали без Reels, рекомендованих публікацій та інших нових функцій, які іноді викликали суперечки серед давніх користувачів Instagram. Версія застосунку для Android наразі доступна.

«Користувачі заслуговують на право контролювати те, що вони споживають, і OG продовжить захищати і боротися за це право», – сказав один із засновників застосунку Хардік Патіл.

Джерело: Engadget