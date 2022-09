Meta заблокувала застосунок The OG App для доступу в Instagram без реклами — наступного дня після його запуску

Днями було запущено застосунок The OG App, який забезпечував звичну роботу в соцмережі Instagram, але не демонстрував рекламу у стрічці, на відміну від офіційного клієнта. Але лише через день після виходу він був видалений з Apple App Store. У Meta підтвердили, що вжили «примусових заходів» проти сервісу.

Однак не уточнюється, які саме дії робилися і чи зв’язувалася компанія з Apple. Водночас Meta вказує на правила щодо сайтів-клонів.

У The OG App написали у Twitter, що вся їхня команда була назавжди заблокована у Facebook та Instagram через їхні зв’язки з сервісом.

Meta has banned the personal Facebook (not linked to OG) and Instagram (linked to OG) accounts for everyone on our team, permanently.

Meta is intent on taking extraordinary measures to suppress and censor us simply because we did right by their users. pic.twitter.com/JOzJ81p81k

— The OG App 🔗 (@TheOGapp_) September 28, 2022