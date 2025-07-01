Spotify зазвучав в Instagram — в Stories можна прослухати треки без переходу

Spotify в Instagram Stories: тепер треки звучать, а не просто показують

Instagram і Spotify зробили крок назустріч мільйонам користувачів, які роками чекали на просту, але важливу функцію — можливість ділитися улюбленими піснями в Instagram Stories зі звуком. Раніше, коли хтось додавав трек із Spotify до сторіс, це було просто статичне зображення з назвою пісні та кнопкою «Слухати». Тепер усе змінюється.

Instagram офіційно оголосив: відтепер при поширенні пісні зі Spotify до Stories автоматично додається 15-секундний аудіофрагмент. Це означає, що ваші підписники зможуть одразу почути частину треку, не виходячи з Instagram.

Раніше користувачі шукали обхідні шляхи — наприклад, вручну додавали музику через інструмент Stories або записували екран зі Spotify. Тепер усе значно простіше. Ця інтеграція дає Spotify невелику перевагу над конкурентами, зокрема над YouTube Music. Останній запустив функцію поширення пісень до Instagram ще у 2022 році, але багато користувачів досі скаржаться, що треки залишаються «німими» навіть у 2025 році.

Окрім інтеграції Spotify, Instagram додав кілька нових шрифтів для Stories і Reels. Один з них — унікальний рукописний стиль, створений співачкою Rosalía. Якщо ви використовуєте цей шрифт, то отримаєте доступ до спеціальних символів, які вона власноруч намалювала — достатньо ввести певні слова або комбінації.

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Ще одне важливе оновлення стосується подкастів у Spotify. Раніше платформа почала публічно показувати точну кількість прослуховувань для кожного епізоду. Але це викликало шквал критики з боку незалежних творців, адже порівняно з великими шоу їхні цифри виглядали гнітюче. У відповідь Spotify змінив підхід: тепер кількість прослуховувань видно лише після того, як епізод набере 50 000 і більше. І навіть тоді платформа показує округлену цифру — наприклад, 50K або 100K.

Нове оновлення Instagram дає змогу простіше й цікавіше ділитися музикою, а Spotify стає ще ближчим до своєї аудиторії, прислухаючись до побажань як слухачів, так і авторів. Це свідчить про активний розвиток цифрових сервісів — вони змінюються разом з потребами користувачів і стають зручнішими для щоденного спілкування, творчості й розваг.

Джерело: neowin